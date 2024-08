Bayern vence o Wolfsburg por 3 a 2 na estreia do Alemão e vê recorde de Thomas Muller - O Liberal

O Bayern de Munique iniciou sua tentativa de reconquistar o título do Campeonato Alemão após ver o Bayer Leverkusen encerrar uma sequência de 12 troféus seguidos com uma vitória apertada por 3 a 2 sobre o Wolfsburg neste domingo.

O jogo marcou a estreia do técnico Vincent Kompany no Campeonato Alemão e registrou um recorde para o time de Munique. Ao entrar em campo aos 20 minutos do segundo tempo, o atacante Thomas Muller, de 34 anos, fez seu 474º jogo no campeonato, mais do que qualquer outro jogador do Bayern.

Jogando em casa, o Wolfsburg começou melhor e tinha mais posse de bola, mas foram os visitantes que marcaram primeiro. Aos 20 minutos, Musiala abriu o placar. Boey avançou pela direita e cruzou para para trás. No centro da pequena área, Musiala só tocou para o gol.

O time da casa reagiu no início do segundo tempo, com dois gols de Majer. O primeiro foi de pênalti aos 2 minutos, e a virada aconteceu oito minutos depois de uma falha da defesa do Bayern. Wimmer roubou a bola na lateral, pelo lado esquerdo, invadiu a área e tocou para o meia croata, que só teve o trabalho de tocar para o gol.

Muller entrou no lugar Boey e no minuto seguinte saiu o gol de empate do Bayern. Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, o veterano atacante pressionou Kaminski na pequena área. O jogador do Wolfsburg fez contra.

O gol da virada saiu aos 37 minutos. No comando do ataque, Harry Kane percebu a infiltração de Gnabry pelo lado direito e fez a assistência. O atacante tocou na saída do goleiro Grabara.