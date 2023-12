Esporte Bayern vence no Old Trafford e United fica sem vaga na Liga Europa

Irregular nesta temporada europeia, o Manchester United sofreu um baque nesta terça-feira. Jogando em casa, no Old Trafford, o time inglês foi derrotado pelo Bayern de Munique por 1 a 0 e terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões na quarta posição do Grupo A, sem vaga até mesmo na sequência da Liga Europa.

O United se despediu da competição continental com apenas uma vitória em seis jogos nesta fase de grupos, com apenas quatro pontos. Se tivesse ao menos empatado com o Bayern, a equipe inglesa ficaria em terceiro lugar, podendo entrar na disputa da Liga Europa – esta vaga ficou com o Galatasaray.

O Bayern já estava classificado para as oitavas de final. O time de Munique terminou a fase invicto, com 16 pontos, na primeira colocação disparada do Grupo A. A outra vaga da chave no mata-mata ficou com o modesto Copenhague, com oito, após superar o Galatasaray por 1 a 0.

O primeiro tempo em Old Trafford foi marcado pelo equilíbrio, apesar de o Bayern, já classificado, não correr nem de perder a liderança da chave. Sem aliviar, o time alemão impôs resistência e os primeiros 45 minutos foram de correria nos dois lados e jogo aberto.

De um lado, Anthony fazia boa partida, levando perigo pela direita. Pela equipe visitante, Sané e Musiala eram os jogadores que mais davam trabalho à defesa inglesa. O Bayern criava as chances mais perigosas, principalmente com Musiala. O saldo final do primeiro tempo foi negativo para o Manchester por ter perdido o zagueiro Harry Maguire, por lesão, nos instantes finais. E também porque o resultado eliminava o time inglês até mesmo da Liga Europa.

Desesperado, o United foi para cima no início do segundo tempo. Acelerou ainda mais o jogo, tentou cercar a defesa do Bayern, mas não teve sucesso. Para piorar, deu brechas para ataques perigosos do time alemão. Aos 25, os visitantes não perdoaram. Koman fez bela jogada pela direita e tabelou com Kane antes de finalizar para as redes.

Para piorar, no outro jogo do grupo, o Copenhague abria 1 a 0 sobre o Galatasaray, subindo para o segundo lugar na chave. Na base do desespero, o United até tentou arrancar o empate, mas esteve longe de estar à altura do Bayern, que soube controlar com tranquilidade a vantagem no marcador.

Com o resultado, o United teve decretada sua terceira eliminação na fase de grupos nas últimas sete participações do time na Liga dos Campeões.

REAL MADRID LEVA SUSTO E NAPOLI SE CLASSIFICA

No Grupo C, uma das vagas também estava em aberto. E ela ficou com o Napoli, que venceu o Braga por 2 a 0, em casa. Saatci, contra, e Osimhen anotaram os gols da partida, ambos no primeiro tempo.

No outro jogo da chave, apenas cumprindo tabela, o Real Madrid entrou em campo já classificado, mas levou sustos do Union Berlin, na Alemanha. O time da casa chegou a liderar o placar, mas levou a virada e perdeu por 3 a 2. Joselu, duas vezes, e Ceballos marcaram para o time espanhol. Modric desperdiçou um pênalti e Rodrygo foi o responsável por uma das assistências.

Com aproveitamento de 100%, o Real terminou a fase com 18 pontos. O Napoli ficou com 10, enquanto o Braga, com quatro, vai disputar a Liga Europa.

No Grupo D, Inter de Milão e Real Sociedad entraram em campo já classificados. E fizeram jus a esta garantia porque não saíram do 0 a 0, na Itália. Na outra partida da chave, o Benfica bateu o Salzburg por 3 a 1, em Portugal.

Real Sociedad e Inter terminaram com 12 pontos cada, com vantagem do time espanhol, que terminou na liderança. O Benfica ficou em terceiro, assegurando lugar na Liga Europa, com os mesmos quatro pontos do Salzburg – os portugueses avançaram no confronto direto.