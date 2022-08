Esporte Bayern sofre com falha da defesa, mas arranca empate no fim no Campeonato Alemão

Tudo indicava que a rodada deste sábado seria apenas um jogo protocolar com vitória do Bayern diante de sua torcida. Mas uma falha da defesa dos donos da casa acabou mudando esse roteiro. Atrás no placar, o time de Munique sofreu para conseguir o empate de 1 a 1 no segundo tempo diante do Borussia Monchengladbch, pelo Campeonato Alemão.

Com o resultado, o time do técnico Julian Nagelsmann perdeu o aproveitamento de 100%, mas se mantém no topo da classificação com dez pontos ao lado do Union Berlim. Por ter mais gols marcados, o Bayern fica com o primeiro lugar.

Já o Borussia Monchengladbach vem cumprindo boa campanha. Chegou aos oito pontos, está a dois dos líderes do torneio e vai se mantendo no pelotão de frente da competição. Marcos Thuram abriu o placar no fim do primeiro tempo enquanto Leroy descontou na etapa final.

Contando com o apoio de sua torcida, o Bayern tratou de tomar a iniciativa do ataque em seu campo e logo no início perdeu chance incrível em cabeçada de Upamecano que o goleiro defendeu.

O Borussia apostou na marcação para tentar conter o ímpeto dos donos da casa e teve, nos contra-ataques, a válvula de escape para tentar chegar ao gol. No entanto, as melhores chances que surgiram eram do Bayern de Munique.

Aos 30 minutos, Leroy Sane arriscou um chute perigoso e quase marcou. Depois de perder outra boa oportunidade na sequência, Sadio Mané abriu o placar aos 35 minutos. O lance, porém, teve a intervenção do VAR que anulou o gol por impedimento.

Quando tudo indicava que o primeiro tempo terminaria empatado, uma falha da defesa complicou os donos da casa. Marcos Thuram se aproveitou do erro do zagueiro e completou sem defesa para o goleiro Neuer: 1 a 0 para Borussia.

O segundo tempo contou com um Bayern apostando em um esquema ofensivo para buscar o empate. Aos 30 minutos, Pavard chutou com perigo e obrigou o goleiro Yann Sommer a fazer difícil intervenção. De tanto insistir, o empate acabou saindo perto do fim do jogo.

Leroy Sane aproveitou um lançamento em velocidade para bater firme no canto esquerdo e decretar o empate de 1 a 1 na Allianz Arena.

A rodada do final de semana tem ainda mais um jogo neste domingo. Werder Bremen enfrenta o Eintracht Frankfurt atrás de sua primeira vitória na competição.