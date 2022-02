Esporte Bayern persiste, faz 3 a 2 no RB Leipzig e vence 3ª seguida no Campeonato Alemão

O Bayern de Munique precisou de persistência para superar o RB Leipzig na Allianz Arena neste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. Os visitantes buscaram o empate duas vezes, mas não conseguiram evitar a derrota por 3 a 2. O triunfo é o terceiro consecutivo do time do técnico Julian Nagelsmann, que volta a embalar na competição.

A vitória leva os bávaros a 52 pontos, na primeira colocação do torneio. O time pode ampliar a vantagem para o vice-líder Borussia Dortmund, que joga neste domingo. No momento, a vantagem do Bayern é de nove pontos e pode cair para seis caso os aurinegros vençam o duelo contra o Bayer Leverkusen. Em contrapartida, o Leipzig tem sua sequência de três vitórias seguidas interrompida, ficando na sétima colocação, com 31 pontos.

Jogando diante de sua torcida, o Bayern de Munique não perdeu tempo e conseguiu abrir o placar logo aos 12 minutos de jogo. O time recuperou a bola no ataque e Lewandowski chutou para defesa do goleiro, mas Müller pegou o rebote e só completou para fazer 1 a 0. O RB Leipzig conseguiu reagir e empatar aos 27 minutos. Dessa vez foi o Bayern quem saiu jogando errado no meio-campo e o centroavante André Silva finalizou a jogada para deixar tudo igual.

Insistente, o time bávaro conseguiu terminar o primeiro tempo em vantagem. Aos 38, Müller teve um gol anulado pelo VAR. O time da casa voltou a marcar aos 44 minutos e desta vez valeu. Coman levantou para Lewandowski na área e o polonês cabeceou firme para as redes, fazendo 2 a 1.

Pouco tempo após a volta do intervalo, aos 7 minutos, Laimer deu grande assistência para Nkunku tirar do goleiro e empatar novamente o jogo para o RB Leipzig. Mas a saída de bola do time visitante não estava em dia e mais uma bobeada aos 13 minutos deu novamente a vantagem para o Bayern, após gol contra. O goleiro Gulácsi saiu jogando mal, Sané recebeu na área e tentou cruzar. A bola desviou em Gvardiol e foi para o fundo das redes. O time visitante não conseguiu buscar o empate pela terceira vez no jogo, que terminou 3 a 2.

Antes do retorno para a disputa da Liga dos Campeões, pela qual encara o Red Bull Salzburg, da Áustria, o Bayern terá mais um jogo do Campeonato Alemão pela frente no próximo sábado, contra o Bochum. O RB Leipzig, que enfrentará a Real Sociedad nas oitavas de final da Liga Europa, também tem um compromisso pelo torneio nacional antes. O time de Domenico Tedesco enfrenta o Colônia na próxima sexta.

Outros cinco jogos movimentaram a 21ª rodada do Alemão neste sábado. Uma das surpresas do campeonato, na quarta posição, o Union Berlin perdeu por 2 a 0, fora de casa, para o Augsburg, que luta para fugir do rebaixamento e deixou a zona com o triunfo, ficando em 15º.

Em confronto direto na parte de cima, o Colonia venceu o Freiburg por 1 a 0 e ficou a apenas um ponto do rival. O Colonia é o sexto colocado e o Freiburg está em quinto. O Mainz venceu o Hoffenheim por 2 a 0 jogando diante de sua torcida. Assim como foi entre Bayern e Leipzig, o Eintracht Frankfurt derrotou o Stuttgart por 3 a 2, ficando em vantagem três vezes no decorrer do jogo. Arminia Bielefeld e Borussia Mönchengladbach empataram por 1 a 1.