Bayern passa fácil pelo Hoffenheim em dia de homenagens a Beckenbauer e de 500 jogos de Neuer

O Bayern de Munique voltou a jogar em 2024 em dia de muita emoção, marca expressiva e vitória tranquila sobre o Hoffenheim por 3 a 0 pelo Campeonato Alemão. O Allianz Arena se vestiu de camisa 5 para prestar homenagem ao ídolo do futebol alemão, mundial e do clube, Franz Beckenbauer, que morreu na noite de domingo.

As lembranças ao “Kaiser” começaram na entrada das equipes ao gramado. Jogadores e os mascotes mirins que sempre acompanham os ídolos vestiam camisas do Bayern com o 5 às costas, em referência ao número vestido por Beckenbauer. Uma bandeira com a imagem do astro foi colocada no círculo central e o minuto de silêncio foi muito respeitado e de repleto de emoção.

Os times jogaram com fita preta de luto e o Bayern ainda tinha um “Obrigado, Franz”, impresso na camisa. A frase também estava iluminada na parte externa do estádio. Autografadas, as camisas especiais serão leiloadas e os rendimentos serão direcionados para a Fundação Franz Beckenbauer.

Com bola rolando, o goleiro Neuer celebrou 500 partidas defendendo as cores do Bayern e pouco foi exigido em jogo com domínio total do Bayern. Igualou a marca de Schweinsteiger, em terceiro no ranking dos bávaros. Está atrás somente de Philipp Lahm, com 517, e de Thomas Müller, com 686.

O primeiro gol da partida saiu logo aos 18 minutos, com Musiala aproveitando passe de Sane após cobrança de escanteio. 50 gol do Bayern na temporada. A vantagem poderia ser maior antes do intervalo não fosse bela defesa de Baumnn com Guerreiro cara a cara.

A pressão foi grande na etapa final, com Musiala carimbando a trave antes de anotar pela segunda vez na partida e com Laimer e Davies desperdiçando boas oportunidades em intervalo de apenas dois minutos. Neuer trabalhou bem aos 19, parando Beier e Kramaric.

Aos 25, o alívio, em novo gol de Musiala. O atacante se livrou da marcação e bateu com estilo. No último minuto do tempo regulamentar, Kane fechou a conta. Recebeu livre e bateu por baixo do goleiro. Ainda caiu sentindo cãibras. Anotou pela 22ª vez igualando recorde de Lewandowski, que também fez a marca em um primeiro turno do Alemão pelo clube.

Com o triunfo, o Bayern sobe para 41 pontos, um atrás do líder Bayer Leverkusen. Ambos têm 16 jogos disputados, mas o rival ainda joga nesta 17ª rodada. O time de Munique tem um jogo atrasado para realizar.