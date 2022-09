Esporte Bayern fica no empate com o Unión Berlim e perde liderança isolada do Alemão

O Bayern conheceu o seu primeiro tropeço no Campeonato Alemão ao ficar no 1 a 1 neste sábado, no duelo com o Unión Berlim, fora de seus domínios. O resultado tira a equipe de Munique da liderança da competição. Com três vitórias e um empate, os comandados do técnico Julian Nagelsmann contabilizam dez pontos e ficam a dois do Borussia Dortmund, que tem uma partida a mais.

Com uma boa campanha neste início de competição, o Unión Berlim tem o mesmo número de pontos do Bayern, mas fica atrás na tabela por ter menos saldo.

Na partida, os dois gols saíram na etapa inicial. Jogando em casa, o Unión Berlim abriu o marcador aos 12 minutos. Em cobrança de falta, Christopher Trimmel jogou a bola na área e Becker completou com chute forte, no canto esquerdo do goleiro, para fazer 1 a 0.

A partida ficou movimentada e o Bayer se lançou ao ataque. A resposta veio logo depois e também com bola na rede. Kimmich dominou na entrada da área e arriscou a finalização. A bola teve um desvio no zagueiro, enganou o goleiro Ronnow e parou no fundo das redes: 1 a 1 aos 15 minutos.

Nos outros jogos da rodada do Alemão, O Bremen visitou o Bochum e venceu os donos da casa por 2 a 0. Os dois gols do jogo saíram no final do segundo tempo e foram marcados por Flukrug. No primeiro, ele acertou uma bela cabeçada. O segundo foi anotado em cobrança de pênalti.

Em um jogo com placar bastante movimentado, o Freiburg derrotou o Bayer Leverkusen por 3 a 2 jogando como visitante. Demirbay pegou a sobra na área e abriu o placar para os mandantes aos 10 minutos da etapa incial. O empate saiu logo na volta do intervalo em cabeçada de Ginter.

A virada aconteceu aos 6 minutos, com um gol de Gregoritsch. Pressionado pela derrota parcial, o Leverkusen chegou aos 2 a 2 com Schick marcando de cabeça aos 20 minutos. O gol da vitória do Freiburg saiu aos 27 minutos. Doan recebeu entre os zagueiros e conseguiu chutar a bola no canto para sacramentar a vitória.

Outro jogo de muitos gols na rodada foi a vitória do Köln por 4 a 2 sobre Wolsfburg. Lukas Nmecha abriu o placar logo aos 2 minutos para o Wolfsburg. O empate saiu aos 22 minutos Ljubicic empatando para o Köln. A virada veio em um gol contra de Paulo Otávio aos 31 minutos. Ainda nos acréscimos, Kainz acertou um belo chute no ângulo e aumentou a vantagem para 3 a 1 no fim da etapa inicial.

No segundo tempo, o Wolfsburg voltou a ter esperanças com o gol de Nmecha, aos 34 minutos. No entanto, o Köln definiu a partida em 4 a 2 num chute de Adayam que ainda bateu na trave antes de entrar.

Mais um jogo da rodada terminou sem vencedor neste sábado pelo Alemão. Furich fez o gol do Stuttgart, enquanto Terodde deixou tudo igual para o Schalke em partida que terminou com o placar de 1 a 1.