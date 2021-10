17 out 2021 às 12:36 • Última atualização 17 out 2021 às 13:13

Esporte Bayern faz cinco no 1º tempo, massacra Leverkusen e volta à liderança do Alemão

Quando um jogo vale a liderança do campeonato, a expectativa costuma ser por uma disputa equilibrada, mas se um dos times em campo é o Bayern de Munique essa lógica pode ser subvertida, como foi neste domingo. O time comandado por Julian Nagelsmann esteve na BayArena para enfrentar o anfitrião Bayer Leverkusen, em duelo direto da oitava rodada do Campeonato Alemão, e venceu por 5 a 1, com todos os gols marcados durante o primeiro tempo, quatro deles em um período de sete minutos.

O artilheiro Lewandowski marcou duas vezes, assim como Gnabry. Muller também balançou a rede, enquanto Schick marcou o gol de honra dos donos da casa, que foram deixados para trás na briga pela liderança, reassumida pelo Bayern, agora com 19 pontos. Já o Lervekussen fica em terceiro, com 16, abaixo do Borussia Dortmund, que venceu o Mainz no sábado e chegou a ocupar a ponta provisoriamente, com 18, mas caiu para a segunda colocação.

Um golaço de letra marcado por Lewandowski inaugurou o placar logo aos três minutos de jogo. Ainda assim, os torcedores presentes na BayArena não imaginavam que o primeiro tempo terminaria da maneira como terminou, até porque a rede só voltou a ser balançada aos 30 minutos, mais uma vez pela estrela polonesa, que bateu do meio da área e acertou o canto esquerdo do goleiro Hradecky.

O segundo gol desorientou os donos da casa, tanto que outros três foram marcados pelos visitantes nos sete minutos seguintes. Primeiro, Thomas Muller fez aos 34, após desviar finalização de Süle. Depois, Gnabry anotou duas vezes, aos 35, aproveitando um lindo passe de Muller, e aos 37, quando tabelou com Goretzka dentro da área e mandou para a rede.

Já preparada para o pior, a torcida do Leverkusen teve certo alívio no início do segundo tempo ao ver que o adversário não conseguiu dar sequência ao massacre. Então, aos dez minutos, foi possível até comemorar, pois Patrik Schick aproveitou bola longa enfiada por Wirtz e diminuiu a diferença ao superar Neuer, mesmo perdendo o equilíbrio na hora da finalização

O restante da partida não foi muito movimentado. O Bayern diminuiu bastante o ritmo, sem forçar jogadas no ataque, enquanto o Leverkusen não se sentia muito seguro para ir ao ataque e correr o risco de dar espaço para os adversários construírem uma diferença ainda maior. Assim, o time de Munique passou em branco na etapa final.

O Bayern volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Benfica, no Estádio da Luz, pela terceira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. No Alemão, o próximo compromisso é contra o Hoffenheim, no dia 23 de outubro.