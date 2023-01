Esporte Bayern empata com Frankfurt e sustenta liderança do Alemão por um ponto

O Bayern de Munique ficou no empate por 1 a 1 com o Eintracht Frankfurt neste sábado, na Allianz Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado fez com que a diferença para o segundo colocado, o Union Berlin, caísse para apenas um ponto.

Este é o terceiro empate consecutivo do Bayern na competição. O líder do Alemão chegou aos 37 pontos, mas perdeu a “gordura” para vice-líder, que, mais cedo, derrotou o Hertha Berlin por 2 a 0, no estádio Olímpico de Berlim.

O empate também não foi um grande resultado para o Eintracht Frankfurt, que, apesar de estar seis jogos invicto, caiu para o quinto lugar, com 32 pontos, saindo da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

O jogo na casa do Bayern começou tenso, com entradas duras. O Frankfurt estava mais confortável na partida e criou as primeiras oportunidades de gol, mas nunca é fácil encarar o Bayern. O time da casa foi se encontrando e viu Kevin Trapp fazer uma defesa no reflexo em tentativa de Thomas Müller.

A pressão continuou e o Bayern abriu o placar aos 34 minutos. Sané recebeu dentro da área e chutou no meio do gol. Trapp não esboçou reação e acabou tendo que buscar a bola no fundo das redes. Em vantagem, os comandados do técnico Julian Nagelsmann apenas administraram o resultado.

O segundo tempo começou mais lento. O Frankfurt passou a se soltar em campo e aproveitou que o rival estava acomodado para empatar. Aos 24 minutos, Kamada deixou a bola no Muani, que, dentro da área, bateu no canto direito para fazer 1 a 1.

Contando com o apoio de 75 mil torcedores, o Bayern de Munique tentou responder, mas foi completamente anulado no segundo tempo e praticamente não ameaçou a defesa do Frankfurt, que assegurou o ponto fora de casa.

Ainda neste sábado, o Freiburg (4º) derrotou o Augsburg (14º) por 3 a 1, em casa. Já o Mainz (11º) fez sonoros 5 a 2 diante do Bochum (16º), diante de sua torcida. Show de gols também no triunfo do Borussia Mönchengladbach (8º) por 4 a 1 sobre o Hoffenheim (13º), longe de casa.

Por fim, o Werder Bremen (10º) derrotou o Wolfsburg (7º) por 2 a 1, diante de sua torcida. O Union Berlin (2º), por sua vez, levou a melhor no clássico diante do Hertha Berlin (17º) por 2 a 0, fora de casa.