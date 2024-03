Bayern é punido e terá que jogar sem torcida como visitante nas quartas da Liga dos Campeões

A União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) proibiu o Bayern de Munique de ter torcedores como visitante no duelo das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O time alemão, que não entrará com recurso para tentar reverter a punição, aguarda o sorteio para saber quem enfrentará na próxima fase.

A punição foi aplicada por causa dos incidentes ocorridos no duelo com a Lazio, pelas oitavas de final. Na ocasião, os torcedores atiraram artefatos de pirotecnia para dentro do campo.

“Temos que aceitar a punição. Não só foram acionadas pirotecnias nas arquibancadas, mas também foram disparadas contra o campo, o que colocou os transeuntes em perigo imediato. O fato de agora termos que abrir mão do apoio dos nossos torcedores fora de casa nos afeta muito. Um pequeno grupo prestou um péssimo serviço a todos os nossos apoiadores e à equipe”, disse o clube em nota, assinada pelo CEO Jan-Christian Dreesen.

Nas oitavas de final, o Bayern de Munique passou pela Lazio após vencer, na Allianz Arena, por 3 a 0. No jogo de ida, no Olímpico de Roma, havia perdido por 1 a 0. “Estamos muito felizes por estarmos nas quartas de final. Sigo confiante de que nossa equipe encontrará uma maneira de recuperar o melhor desempenho, que será necessário para avançarmos na competição”, concluiu.

As quartas de final da Liga dos Campeões acontecerão entre os dias 9 e 17 de abril. Enquanto isso, o foco continua sendo o Campeonato Alemão. Na caça ao líder Bayer Leverkusen, o time bávaro volta a campo no sábado, às 11h30, para enfrentar o lanterna Darmstadt, fora de casa, pela 26ª rodada.