Bayern demite Naglesmann por falta de ‘futebol atraente’ e anuncia Thomas Tuchel

Mesmo com apenas três derrotas em 37 jogos na temporada e vaga garantida nas quartas de final da Liga dos Campeões, o técnico Julian Nagelsmann foi demitido do Bayern de Munique nesta sexta-feira, pois, na avaliação da diretoria bávara, o time tem jogado um futebol “menos atraente” desde a retomada após a pausa para a Copa do Mundo. Na mesma nota oficial em que anunciou a demissão, o clube comunicou que Thomas Tuchel foi contratado para ser o novo treinador.

A saída de Nagelsmann já era dada como certa pela imprensa alemã há alguns dias. Embora os números da atual temporada não sejam dos mais dramáticos, as atuações do Bayern não vinham agradando. A derrota por 2 a 1 para o Bayer Leverkusen no último domingo, cerca de uma semana depois da vitória sobre o PSG na Liga dos Campeões, não foi bem recebida internamente, até porque tirou o time de Munique da liderança do Alemão, o que pesou para a decisão de demitir o técnico de 35 anos.

“Julian compartilha nossa aspiração de jogar um futebol atraente e de sucesso, mas chegamos à conclusão de que a qualidade do nosso elenco – apesar do título alemão conquistado no ano passado – tem aflorado cada vez menos”, comentou o ex-goleiro Oliver Kahn, presidente do Bayern de Munique.

“Depois da Copa do Mundo, jogamos de forma menos atraente e menos eficiente. As grandes flutuações de desempenho colocaram em dúvida nossos objetivos para esta temporada e também nossos objetivos para o futuro. É por isso que agimos agora. Pessoalmente e em nome do FC Bayern, gostaria de agradecer a Julian e sua equipe técnica e desejar a todos boa sorte no futuro”, completou.

Além da cobrança por um futebol mais vistoso, o treinador viveu crises de relacionamento dentro do clube. Segundo a imprensa alemã, ele teve desentendimentos com o preparador de goleiros Toni Tapalovic, que era acusado de vazar informações da comissão técnica e acabou demitido. O goleiro Manuel Neuer, líder do elenco, criticou publicamente a demissão.

Nagelsmann passou na sede do clube nesta sexta e ficou por cerca de uma hora, quando foi comunicado da decisão. Chegou e saiu com seu carro, sem falar com ninguém. Ele estava no clube desde abril de 2021. Na época, chegou com uma grande promessa da nova geração de treinadors, após trabalhos sólidos no Hoffenheim e no RB Leipzig.

Após pouco menos de dois anos confiando no trabalho do promissor e jovem treinador, o Bayern apostará em um nome com um currículo um pouco mais pesado. Thomas Tuchel, de 49 anos, foi demitido do Chelsea em setembro do ano passado, após derrota para o Dínamo de Zagreb na primeira fase da Liga dos Campeões, mas fez história no clube inglês com a conquista do torneio europeu na temporada 2020/2021.

Tuchel começou a carreira de técnico no Mainz 05 e gamhou projeção no Borussia Dortmund, clube no qual foi campeão da Copa da Alemanha. Em seguida, foi bicampeão francês com o Paris-Saint Germain, antes de acertar sua ida para o Chelsea. Chega ao Bayern com a missão de recuperar a liderança do Alemão, tomada pelo Borussia Dortmund, e de tentar levar o time ainda mais longe na Liga dos Campeões. As semifinais serão contra o Manchester City, nos dias 11 e 19 de abril.