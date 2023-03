Bayern de Munique vence Stuttgart e se mantém na liderança do Alemão

O Bayern derrotou por 2 a 1 o Stuttgart, fora de casa, neste sábado, pela 23ª rodada e se manteve na liderança do Campeonato Alemão antes de enfrentar o PSG pela Liga dos Campeões no meio de semana. De Ligt e Choupo-Moting fizeram os gols da vitória. Perea descontou.

A equipe de Munique chegou aos 49 pontos, mesma pontuação que o Borussia, que perde no critério de desempate. Já o Stuttgart se manteve com 19 pontos (15º) empatado com Hoffenheim e Schalke (que levam a pior no critério de desempate).

De Ligt foi o nome do primeiro tempo. Pouco antes de marcar, o zagueiro holandês salvou o time ao tirar uma bola quase em cima da risca. Dois minutos depois, aos 39 minutos, ele arriscou de fora da área, contou com uma falha do goleiro Bredlow e fez 1 a 0.

Sem sofrer muita pressão, não demorou para o Bayern ampliar. Aos 17 do segundo tempo, Choupo-Moting recebeu passe açucarado de Muller e marcou. Na sequência, o atacante foi substituído por Sadio Mané. Aos 42, Perea, de cabeça, marcou para o time da casa.

O Bayern volta a campo na quarta-feira contra o PSG pelo duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, em Munique. Pelo Alemão, jogará no sábado, também em casa, contra o Augsburg. O Stuttgart enfrentará o Eintracht, também no sábado.

TROPEÇO E GOL CONTRA DE GOLEIRO

A sensação da Alemanha, o Union Berlin, porém, tropeçou em casa na rodada. Ficou no 0 a 0 com o Colonia e foi aos 44 pontos. O Colonia chegou aos 27 (é o 12º colocado).

O lance curioso aconteceu no duelo entre os dois piores time do Alemão. O Schalke derrotou o Bochum por 2 a 0, mas o primeiro gol foi anotado para o goleiro Riemann, que ao tentar defender uma bola, acabou marcando contra.

Mais resultados desse sábado: Borussia Monchengladbach e Freiburg ficaram no 0 a 0. O Augsburg derrotou o Werder Bremen por 2 a 1, com gols de Beljo e Maier. Já o Mainz 05 venceu em casa por 1 a 0 o Hoffenheim com gol de Leandro Barreiro.