Bayern de Munique vence Hertha Berlin e assume a liderança do Campeonato Alemão

O Bayern de Munique aproveitou o tropeço do Borussia Dortmund, que empatou com o Bochum na sexta-feira, para assumir a liderança do Campeonato Alemão. O time comando por Thomas Tuchel contou com gols marcados por Serge Gnabry e Kingsley Coman para vencer o Hertha Berlin por 2 a 0, na Allianz Arena, em jogo válido pela 30ª rodada da liga nacional.

Agora, restam quatro rodadas e, portanto, 12 pontos em disputa. Os bávaros ocupam a primeira colocação, com 62 pontos, apenas um a mais que o Dortmund, vice-líder com 61. Union Berlin e Freiburg, terceiro e quarto colocados, respectivamente, correm por fora na briga pelo título, ambos com 56 pontos, a seis de distância do líder.

Durante o duelo deste domingo, o Bayern não esperava maiores problemas diante do Hertha, que sofreu dez gols em três derrotas em suas últimas três partidas. Não à toa, é o principal candidato ao rebaixamento, em último lugar, com 22 pontos. A expectativa se cumpriu e os visitantes ficaram agradecidos por ter goleiro Oliver Christensen, responsável por evitar uma derrota mais elástica.

O Bayern dominou o primeiro tempo como esperado, mas teve dificuldade em romper a dura defesa dos visitantes. Gnabry teve a melhor chance defendida por Christensen e Sadio Mané não conseguiu concluir dois cruzamentos promissores do inspirado Coman.

Embora tenha somado 14 arremates contra o gol Hertha, o time ouviu vaias de parte da torcida.

Os ânimos foram acalmados no segundo tempo. Gnabry abriu o placar com uma cabeçada após cruzamento de Joshua Kimmich, aos 24 minutos, e Coman selou a vitória 10 minutos depois, novamente graças a um belo passe de Kimmich. O Bayern volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Werder Bremen.