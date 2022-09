Bayern de Munique perde para o Augsburg; Borussia vence e assume ponta no Alemão

O Bayern de Munique decepcionou a sua torcida no Campeonato Alemão ao ser derrotado pelo modesto Augsburg por 1 a 0 neste sábado. O revés deixa o time do técnico Julian Nagelsmann com 12 pontos, atrás de Borussia Dortmund, Union Berlin e Freiburg na classificação.

O gol que deu a vitória ao time da casa saiu aos 14 minutos da etapa final. Berisha aproveitou passe de Iago e chutou forte para fazer 1 a 0. O importante resultado diante de um gigante do futebol alemão deixa o Augsburgo na parte intermediária da tabela com nove pontos.

A rodada acabou sendo boa para o Borussia. Com o gol marcado por Moukoko após cruzamento de Marius Wolf, o time de Dortmund venceu o Schalke por 1 a 0 e pulou para os 15 pontos e assumindo a liderança de forma provisória no Campeonato Alemão. Já o Schalke se mantém com seis pontos e se aproxima da parte debaixo da tabela de classificação.

Com um gol de Demirbay, o Leverkusen saiu na frente no duelo com o Werder Bremen. O empate veio já no final da partida. Veljkvic aproveitou um rebote na área e deixou tudo igual no placar: 1 a 1. O resultado deixa o Bayer com cinco pontos, quatro a menos que o seu rival deste sábado.

O Stuttgart, que ainda não venceu na competição, viu o Eintracht Frankfurt sair na frente logo no início da partida. Rode aproveitou uma sobra na área e, de cabeça, mandou a bola no canto esquerdo do goleiro Muller para fazer 1 a 0 logo aos 6 minutos.

Mesmo jogando diante de sua torcida, o Stuttgart continuou encontrando dificuldades e acabou levando o segundo aos 10 minutos em cobrança de falta de Kamada. Tiago Tomas, em jogada individual, deu esperanças ao seu torcedor ao diminuir o placar para 2 a 1. O terceiro gol dos visitantes, no entanto, definiu a partida. Jakic, de cabeça, selou o placar do jogo em 3 a 1.

O revés mantém o Stuttgart com cinco pontos. Já o Eintracht Frankfurt contabiliza 11 pontos com o triunfo e encosta no pelotão de cima da classificação