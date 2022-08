Bayern de Munique faz lição de casa, vence Wolfsburg e lidera Campeonato Alemão

O Bayern confirmou o favoritismo ao derrotar o Wolfsburg por 2 a 0 neste domingo, em seus domínios, e volta a garantir o topo da classificação. Em duas rodadas a equipe de Munique confirmou 100% de aproveitamento, tem a mesma pontuação do Borussia Dortmund, mas leva vantagem no critério de gols marcados. Até aqui, foram oito gols anotados e apenas um sofrido.

Os gols da vitória saíram na etapa inicial. Musiala abriu o placar enquanto Thomas Muller deu números finai à partida.

Favorito diante do Wolfsburg, o Bayern tomou logo a iniciativa do ataque em busca do primeiro gol. Com um rival mais preocupado em se defender, a equipe de Munique teve dificuldades em achar espaços e utilizou o jogo aéreo em busca de seus atacantes.

A primeira boa chance aconteceu aos 20min e terminou com bola na rede em lance rápido com Sadio Mane, que na área, teve liberdade para chutar firme e vencer o goleiro rival. O Bayern, no entanto, não teve tempo de comemorar, já que o gol foi invalidado pelo VAR por impedimento.

A partida seguiu com o domínio dos mandantes. O time do técnico Julian Nagelsmann seguiu com mais força ofensiva e abriu o marcador aos 33 minutos com Musiala, que acertou um belo chute da entrada da área.

Mesmo em desvantagem, o Wolfsburg não mudou a sua estratégia. A pressão aumentou e o segundo gol saiu no final do primeiro tempo. Kimmich arriscou a finalização, Thomas Muller desviou a bola e enganou o goleiro: 2 a 0 para o Bayern aos 44 minutos.

Na etapa final, o Bayern administrou a vantagem e cadenciou o ritmo da partida. Sem ser efetivo na criação, o Wolfsburg pouco fez no segundo tempo. O time de Munique ainda teve um outro gol anulado novamente por interferência do VAR. No entanto, sem maiores sustos, o Bayern garantiu mais três pontos e o topo da classificação.

Completando a rodada do final de semana do Campeonato Alemão, o Mainz jogou em casa diante do Union Berlim, mas ficou no empate sem gols. O resultado deixou as duas equipes empatadas na classificação da competição com quatro pontos em duas rodadas.