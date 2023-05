Esporte Bayern de Munique demite Oliver Kahn mesmo depois de título no Campeonato Alemão

Não foi o técnico. O Bayern de Munique anunciou a demissão de dois de seus chefões do futebol mesmo após a sofrida conquista do Campeonato Alemão, neste sábado: o ex-goleiro e atual CEO Oliver Kahn e o diretor de futebol Hasan Salihamidzic foram desligados da equipe alemã.

O Bayern viveu uma temporada conturbada. Além de só ganhar o 11º título nacional consecutivo na última rodada (e graças ao tropeço do Borussia Dortmund), foi mal na Liga dos Campeões e na Copa da Alemanha – em ambas as competições caiu nas quartas de final – e passou por momentos conturbados internamente por divergências dentro do elenco.

“Ao invés de celebrar, agora nós temos que resolver o próximo problema”, afirmou o técnico Thomas Tuchel, contratado por ambos em março para o lugar de Julian Nagelsmann.

O presidente do Bayern, Herbert Hainer, afirmou que a decisão de despedir os dois fora tomada ainda na sexta-feira.

Kahn foi contratado como dirigente em 2020 e assinou um contrato de cinco anos. Como goleiro ele conquistou, pelo Bayern, oito títulos do Campeonato Alemão, seis Copas da Alemanha e uma Liga dos Campeões (2001). Salihamidzic estava no clube alemão como diretor desde 2017.