Bayern de Munique condena ataques racistas contra Upamecano após derrota para Lazio

O Bayern de Munique condenou os ataques racistas direcionados ao zagueiro Dayot Upamecano nas redes sociais após a derrota de 1 a 0 para a Lazio, nesta quarta-feira, no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Na partida, o defensor do time alemão cometeu o pênalti sobre Isaksen, em lance que originou o único gol do confronto. Por meio das redes sociais, o Bayern demonstrou o seu descontentamento com as atitudes racistas dos torcedores.

“O FC Bayern condena veementemente os comentários racistas dirigidos a Dayot Upamecano nas redes sociais. Quem comenta palavras de ódio como essas não é fã do nosso clube. Estamos todos apoiando você Upa”, diz texto do Bayern em postagem no X, antigo Twitter.

Jan-Christian Dreesen, presidente executivo do Bayern, externou o seu descontentamento com a repercussão do caso. “O que me incomodou particularmente foram os comentários repugnantes nas redes sociais. Este tipo de multidão racista não é o nosso mundo. Este não é o FC Bayern. É algo que não vamos tolerar”, disse o dirigente à agência alemã DPA.

Essa não é a primeira vez que Upamecano sofre este tipo de preconceito. No ano passado, o defensor já foi alvo de comentários racistas nas redes sociais, depois que o Bayern perdeu para o Manchester City nas quartas de final da Liga dos Campeões.