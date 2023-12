Bayern de Munique anuncia atacante do Granada como reforço para o meio de 2024

O Bayern de Munique anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Bryan Zaragoza, destaque do Granada no Campeonato Espanhol. O jogador de 22 anos, contudo, só irá se mudar para a Alemanha em junho do ano que vem, ao final da atual temporada, para cumprir contrato válido até o meio de 2029. Enquanto isso não acontece, seguirá jogando pelo time da Espanha, conforme acordado entre as partes.

“Bryan Zaragoza é um atacante explosivo, muito rápido e extremamente ágil, que pode jogar em ambos os lados. Ele é imprevisível, pode marcar e é muito bom no um contra um. Ele já fez sua estreia pela seleção espanhola este ano e tem muito potencial. É um dos jogadores em ascensão da Espanha e está no nosso radar há algum tempo. Desejamos-lhe boa sorte no resto da temporada com o Granada e esperamos que ele se junte a nós no verão”, disse Christoph Freund, diretor esportivo do Bayern.

Zaragoza chegou ao time sub-19 do Granada vindo do seu clube da infância, o Conejito de Málaga, em 2019, antes de passar uma temporada emprestado ao Ejido, time no qual teve a primeira experiência profissional. Até o momento, disputou 51 partidas oficiais pelo Granada, marcando 10 gols e dando três assistências

O atacante fez sua estreia pela seleção espanhola na vitória por 2 a 0 sobre a Escócia, em outubro, pelas Eliminatórias para a Eurocopa 2024. Na última convocação, para as rodadas finais das Eliminatórias, na Data Fifa de novembro deste ano, não foi chamado.

Vice-líder do Campeonato Alemão, com 32 pontos contra 35 do Bayer Leverkusen do técnico Xabi Alonso, o Bayern de Munique já está garantido nas oitavas de final da Liga dos Campeões, faltando uma rodada para o fim da fase de grupos. É líder isolado do grupo A, com 13 pontos, oito a mais que o segundo colocado Copenhague.