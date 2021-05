Bayern confirma 31º título com goleada de 6 gols e três de Lewandoswki

O Bayern de Munique se sagrou, neste sábado, campeão do Campeonato Alemão pela 31ª vez em sua gloriosa história. A 9ª conquista consecutiva do título nacional veio antes mesmo de entrar em campo. Matematicamente, com a derrota do segundo colocado RB Leipzig para o Borussia Dortmund, a equipe bávara já pôde soltar o grito de campeão sem se importar com o resultado contra o Borussia Mönchengladbach.

A sete pontos do Bayern e faltando apenas duas rodadas para o término do Alemão, o Leipzig, com o revés, entregou de bandeja o já esperado caneco por não ter mais chances de ultrapassar e chegar à liderança.

Mesmo assim, o Bayern, embalado pela euforia de mais um título, fez a festa e atropelou os adversários na Allianz Arena, terminando a partida com um placar sonoro de 6 a 0, com direito a três gols do artilheiro Robert Lewandowski.

O atual melhor jogador do mundo pode coroar sua participação direta, em mais um troféu conquistado pelo Bayern, ao terminar o campeonato superando a marca histórica de Gerd Müller, que fez 40 gols em uma única edição do Alemão.

Lewandowski, com os três tentos anotados neste sábado, chegou a 39. O atacante terá mais duas oportunidades nas últimas rodadas, contra o Freiburg e o Augsburg, para igualar ou bater o recorde.

O jogo, com total domínio dos campeões do Alemão, já começou fervendo, aos 2 minutos, com um gol fulminante de Lewandowski. O Borussia Mönchengladbach não via a cor da bola, tamanha era a pressão da equipe do técnico Hansi Flick, que acumula seu segundo título Alemão consecutivo à frente do Bayern.

Aos 23 minutos, foi a vez de Thomas Müller arrematar um chute e fazer o segundo do jogo após uma ótima assistência de Musiala. Demorou apenas 10 minutos dali para a festa do título em campo ficar ainda mais favorável para os donos da casa. E, mais uma vez, com Lewandoswki. A estrela do Bayern fez o seu segundo e terceiro da partida em um belo voleio.

Antes do apito final do primeiro tempo, deu para o Bayern fechar os primeiros 45 minutos com uma goleada arrebatadora. Desta vez atuando como garçom, Lewandowski deixou o companheiro de ataque Coman na cara do gol e o francês só teve o trabalho de finalizar, de forma fácil, contra o goleiro Sommer.

O segundo tempo seria ainda de boas investidas do Bayern, com mais chances para ampliar mais a goleada. O quinto gol foi marcado por ninguém menos do que Lewandowski em um pênalti, aos 21 minutos da etapa final. O camisa 9 foi certeiro para a cobrança e, com sucesso na batida, chegou à marca de 39 gols no campeonato, faltando apenas dois para se consagrar como o maior artilheiro em uma edição do Alemão.

Para quem achava que tinha acabado a chuva de gols, Sané ainda achou espaço para mais um, faltando apenas alguns minutos para acabar a partida. O sexto gol decretou a atuação de gala do time, a incrível vitória e a festa do título em campo do fenômeno Bayern de Munique, o maior campeão alemão da história.

OUTROS RESULTADOS – Além da derrota do vice-líder RB Leipzig para o Borussia Dortmund, por 3 a 2, fora de casa, a rodada deste sábado contou com o triunfo do Wolfsburg sobre o Union Berlin por 3 a 0, em casa. O time anfitrião ocupa o terceiro lugar e agora, com 60 pontos, ficou mais perto da vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O líder Bayern tem 74, dez a mais que o Leipzig. O Dortmund é o quarto colocado, com 58.

Já o Hoffenheim superou Schalke por 4 a 2, em seu estádio, enquanto Werder Bremen e Bayer Leverkusen empataram sem gols.