Bayern atropela o Bochum por 7 a 0 e aplica a maior goleada do Campeonato Alemão

O Bayern não tomou conhecimento do adversário nesta terceira rodada, aplicou a maior goleada do Campeonato Alemão até aqui e derrotou o Bochum por 7 a 0. O time de Munique mantém os 100% de aproveitamento e contabiliza 9 pontos. Em três rodadas, foram 15 gols marcados e apenas um sofrido.

A etapa inicial foi avassaladora e o Bayern terminou os primeiros 45 minutos com 4 a 0 no placar. O primeiro gol saiu logo aos 4 minutos. Leroy Sane recebeu com espaço na área do Bochum após passe de Coman e bateu no ângulo direito.

O time da casa tentou responder à altura, perdeu duas boas chances, mas quem foi efetivo foi o Bayern que ampliou aos 25 minutos. Matthijs subiu mais que a marcação e, de cabeça, aproveitou o escanteio cobrado por Kimmich.

Com um adversário completamente desorientado, Coman aproveitou um rebote na área e acertou o canto para aumentar a vantagem aos 33 minutos. A blitz continuou, Mané fez o quarto gol, que foi invalidado por um toque de mão na bola. No lance seguinte, porém, o Bayern, novamente com Mané, chegou ao quarto gol em cobrança de pênalti.

O Bayern manteve o pé no acelerador na etapa final e chegou ao quinto gol novamente com Mané cobrando pênalti aos 15 minutos. Nove minutos depois Cristian Gamboa se complicou e acabou fazendo gol contra, elevando o placar para 6 a 0.

Com o adversário totalmente entregue, o Bayern ainda achou tempo para fazer mais um. Gnabry recebeu livre e bateu no canto para fechar a goleada.

No outro jogo da rodada do Alemão, o Eintracht Frankfurt jogou em casa e ficou no empate de 1 a 1 com o Colônia. Os dois gols da partida saíram somente no segundo tempo.

Kamada, cobrando falta, colocou o Eintracht na frente enquanto Jan Thielmann descontou. Na classificação, o time de Frankfurt segue sem vitória no torneio e soma apenas dois pontos. Já o Colônia ocupa a parte intermediária da tabela com cinco pontos.