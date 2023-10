Esporte Bayern arranca empate com RB Leipzig e encosta no pelotão de cima do Alemão

Em jogo em que a derrota era dada como certa, o Bayern conseguiu buscar uma desvantagem de dois gols ao empatar com o RB Leipzig neste sábado, por 2 a 2, pelo Campeonato Alemão. A reação veio só no segundo tempo: Harry Kane diminuiu cobrando pênalti e Leroy Sane deixou tudo igual. O resultado deixa a equipe no terceiro lugar com 14 pontos, atrás do Stuttgart (15) e do líder Bayer Leverkusen (16).

O Leipzig, que chegou a dividir a vice-liderança enquanto vencia o Bayern, acabou perdendo posições e caiu para a quinta colocação (13 pontos) ao ceder o empate dentro de casa.

O Bayern entrou disposto a surpreender o RB Leipzig, apertou a marcação na saída de bola, e perdeu duas oportunidades claras de gol. Aos três minutos, Musiala ficou de frente para o goleiro na pequena área e desperdiçou uma chance incrível. Logo depois, foi a vez de Coman também errar o alvo em tiro na marca do pênalti.

Contando com o apoio da torcida, o Leipzig foi equilibrando as ações e, em seis minutos, construiu uma vantagem considerável. Aos 20 minutos, Openha chutou no canto e fez 1 a 0. Logo depois, aos 26, Lukeba aproveitou o escanteio e aumentou o placar.

Os gols em sequência abalaram os ânimos do Bayern e o Leipzig aproveitou o momento para controlar a partida e não permitir uma reação dos visitantes. No fim do primeiro tempo, Openha só não ampliou porque foi marcado impedimento em um lance claro de gol.

No segundo tempo, uma bobeada da defesa do Leipzig recolocou a equipe de Munique na partida. Com a ajuda do VAR, o árbitro Marco Fritz marcou toque de mão dentro da área. Harry Kane cobrou e diminuiu: 2 a 1 aos 12 minutos. O duelo ganhou em intensidade e, aos 25, Leroy Sane recebeu em velocidade para igualar o marcador

Nos outros jogos da rodada deste sábado, o Bochum atuou em casa e foi derrotado pelo Borussia Monchengladbach por 3 a 1. Neuhaus e Alassane Plea (duas vezes), fizeram os gols do time visitante ainda no primeiro tempo. Losilla diminuiu na etapa final. O Heidenheim também entrou em campo e bateu o Union Berlin por 1 a 0. O único gol do duelo foi feito por Jan Niklas-Beste.

O Stuttgart visitou o Colônia e venceu o confronto por 2 a 0, com gols de Deniz Undav. O Bayer Leverkusen conseguiu um importante triunfo sobre o Mainz. Sepp van den Berg, contra, Grimaldo e Hofmann anotaram os gols do triunfo de 3 a 0. O Wolfsburg derrotou o Frankfurt por 2 a 0. Jonas Wind foi o artilheiro da partida ao marcar duas vezes.