Esporte Bayer Leverkusen goleia o Bochum com hat-trick de Schick e mantém folga no topo do Alemão

O Bayer Leverkusen deu mais uma passo em sua tentativa de acabar com o reinado de uma década do Bayern de Munique ao passar com facilidade pelo Bochum, nesta quarta-feira, na Bay Arena. Com hat-trick do atacante Patrick Schick, goleou por 4 a 0, mantendo quatro pontos de vantagem sobre o time bávaro, outro a ganhar no dia.

Ciente do grande desafio de segurar o líder fora de casa, o Bochum não se envergonhou em buscar um posicionamento totalmente atrás no primeiro tempo e conseguiu segurar o líder até os 30 minutos. Schick cavou o pênalti, o árbitro marcou e o atacante bateu com precisão para abrir o placar.

Sair em desvantagem no placar obrigou o Bochum a sair de trás. Com espaços, acabou sofrendo outros dois gols em contragolpes. Em jogada que começou com o goleiro Hradecky, Frimpong apareceu livre na ponta direita e cruzou para o camisa 14 ampliar.

Grimaldo perdeu gol feito na pequena área, ao mandar pelo alto, mas ainda deu tempo de Schick deixar sua marca novamente. O checo subiu mais que a marcação e desviou de cabeça a cobrança de escanteio. A bola ainda bateu nas costas de um companheiro antes de entrar.

Foi o sexto gol do centroavante após se recuperar de lesão e voltar há três rodadas. Ele será importante no começo do ano já que o Leverkusen não terá o nigeriano Boniface, que defenderá seu país na Copa Africana das Nações.

No segundo tempo, o Bayer não diminuiu o ritmo, bombardeando o goleiro Riemann. Andrich teve um gol anulado pelo VAR, mas a goleada era questão de tempo e veio com a modificações de Xabi Alonso. Dois minutos após entrar no lugar de Schick, o herói do dia, o nigeriano Victor Boniface anotou o quarto gol. A pressão durou os 90 minutos, mas sem mais gols.

Com o triunfo, o Leverkusen chegou a 25 jogos de invencibilidade em sua casa e subiu para 42 pontos, diante de 38 do Bayern de Munique – tem um jogo a menos – que fez 2 a 1 na casa do Werder Bremen. Musiala e Kane anotaram para os bávaros e Arnoldo descontou, ainda no primeiro tempo.

O Stuttgart foi outro destaque do dia, ao anotar 3 a 0 sobre o Augsburg, gols de Undav, Guirassy e Fuhrich, e assumir a terceira posição, com 34 pontos. Demais resultados: Heidenheim 3 x 2 Freiburg; Unión Berlin 2 x 0 Colônia e Eintracht Frankfurt 2 x 1 Borussia Mönchengladbach.