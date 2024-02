Esporte Bayer Leverkusen ganha fácil do Bayern e abre grande vantagem em busca do inédito título alemão

O Campeonato Alemão ainda tem 13 rodadas a serem disputadas, mas a cada jogo o inédito título fica mais próximo do Bayer Leverkusen. Neste sábado, o líder deu uma aula de futebol ao todo poderoso Bayern de Munique, atual undecacampeão, ganhando por fáceis 3 a 0 na BayArena e abrindo cinco pontos no topo da tabela.

Além do triunfo, o Bayer deu enorme sufoco no adversário. Não fosse o goleiro Neuer e a trave e a derrota do time de Thomas Tuchel poderia ser ainda maior. A superioridade do Leverkusen foi tão flagrante que seu goleiro, Hradecky, praticamente não foi exigido na partida. A primeira e única grande defesa veio somente aos 38 minutos da fase final, em finalização do impedido Kimmich.

O invicto Leverkusen sobe para 55 pontos em 21 rodadas, com incrível aproveitamento de 87%. São 17 triunfos e outros quatro empates. O Bayern, que poderia assumir a ponta se ganhasse, estaciona nos 50.

O jogo da BayArena começou com muito estudo. Mesmo assim, as chances apareceram. Neuer salvou o time visitante duas vezes e viu Gündogan mandar boa chance pelo alto. Em duelo equilibrado, uma falha podia custar caro e foi o que ocorreu aos 18 minutos.

A bola estava do lado esquerdo, com Andrich, que mandou rasteiro para o outro lado. Ela passou por toda a defesa do Bayern, que não viu Stanisic aparecer sozinho para mandar às redes do outro lado. Revelado no time bávaro, o camisa 2 nem comemorou o gol do Leverkusen.

Até então precavido, o Bayer Leverkusen cresceu demais após sair em vantagem e ter o contragolpe. Neuer fez dois milagres em chute de primeira de Tella após lançamento longo e em cabeçada de Tah após a cobrança do escanteio.

O jogo ficou todo nas mãos do Leverkusen, que começou a enfileirar chances de gols desperdiçadas. Além de o Bayern não conseguir ameaçar o gol de Hradecky, ainda sofria para segurar os atacantes dos líderes. Adli teve chance gigante de ampliar ao sair na corrida e partir com a bola, mas o centroavante bobeou e viu Upamecano salvar com toque por trás, recuando para Neuer.

O Leverkusen voltou do intervalo determinado a “matar” a partida e logo aos quatro minutos ampliou em grande jogada coletiva. O líder saiu trocando passes desde a defesa, Grimaldo tabelou com Tella e fez o segundo. O lateral-esquerdo exibiu o número da camisa à torcida e foi ovacionado.

Em enorme desvantagem, Tuchel partir para o desespero ao abrir o time, tirando dois jogadores de marcação, sendo um zagueiro, para colocar um meia e um atacante. Com os experientes Kimmich e Thomas Müller, pretendia diminuir o ímpeto ofensivo rival e, ao mesmo tempo, tentar ao menos um empate.

A tentativa de Tuchel arrumar o time não deu muito certo e foram os líderes quem continuaram levando mais perigo, com finalizações passando perto de Tella e Frimpong, que ainda acertou a trave, exigiu nova defesa de Neuer e ainda definiu a surra no último lance. Com Neuer na área de ataque, a bola no contragolpe caiu nos pés do atacante, que se livrou do marcador e fechou o placar. Os mandantes fizeram enorme festa, enquanto o semblante fechado demonstrou a frustração de um entregue e dominado Bayern.

Outros resultados deste sábado: Augsburg 2 x 2 RB Leipzig; Borussia Mönchengladbach 0 x 0 Darmstadt; Eintracht Frankfurt 1 x 1 Bochum, Union Berlin 1 x 0 Wolfsburg e Werder Bremen 1 x 2 Heidenheim.