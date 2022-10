Bayer Leverkusen contrata Xabi Alonso como treinador para tentar encerrar crise

O ex-volante Xabi Alonso foi anunciado nesta quarta-feira como novo treinador do Bayer Leverkusen, que tenta se recuperar de uma crise intensa vivida neste início de temporada. Vice-lanterna do Campeonato Alemão, o clube demitiu Gerado Seoane após a série negativa que incluiu uma goleada por 4 a 0 para o Bayern de Munique na liga nacional e uma derrota por 2 a 0 para o Porto na Liga dos Campeões.

Alonso assinou um contrato válido até junho de 2024 e viverá sua primeira experiência em um time da elite europeia. Aposentado dos gramados desde 2017, trabalhou no time sub-14 do Real Madrid e na equipe B do Real Sociedad. Como jogador, foi campeão da Liga dos Campeões pelo Liverpool em 2005 e pelo Real Madrid em 2014, além de ter vencido a Copa do Mundo de 2010 com a seleção espanhola. Também jogou no Bayern de Munique, clube pelo qual encerrou a carreira, Real Sociedad e Eibar.

“Com Xabi Alonso, temos um técnico que, como jogador, foi um profissional de primeira classe absoluto por muitos anos. Um estrategista inteligente e muito bem sucedido nas três das mais disputadas ligas da Europa”, afirmou Simon Rolfes, diretor esportivo do Leverkusen. “Seoane fez um bom trabalho, principalmente com a classificação para a Liga dos Campeões, mas, infelizmente, saímos do caminho do sucesso”, completou.

Nesta temporada, o Bayer Leverkusen venceu apenas duas partidas, empatou outras duas e perdeu oito. Somou apenas cinco pontos no Campeonato Alemão, por isso está na penúltima colocação. Uma das duas únicas vitórias foi na Liga dos Campeões, por 2 a 0, sobre o Atlético de Madrid, três jogos antes da demissão de Seoane.