Bayer, Betis e Lazio vencem e se classificam às oitavas da Liga Europa

Na tarde desta quinta-feira, quatro clubes se classificaram para as oitavas de final da Liga Europa. Bayern Leverkusen, Betis, Galatasaray e Lazio venceram seus jogos e avançaram com uma rodada de antecedência. Destaque para o Grupo F, um dos mais equilibrados da competição, com Estrela Vermelha, Braga e Midtjylland disputando duas vagas na próxima fase.

Em jogo com duas viradas, o Bayern Leverkusen derrotou o Celtic por 3 a 2, na Alemanha, com dois gols de Andrich, e carimbou a classificação ao se isolar na primeira posição do Grupo G, com 13 pontos. O Betis bateu o Ferencváros, na Espanha, por 2 a 0, e também avançou na segunda posição, com dez. Os gols foram marcados por Tello e Canales.

O Grupo E também está decidido. Na Turquia, o Galatasaray chegou a estar perdendo para o Olympique de Marselha, mas buscou a virada por 4 a 2 e, de quebra, confirmou a liderança, com 11 pontos, deixando a equipe francesa na terceira colocação, com quatro.

Ainda pelo Grupo E, a Lazio venceu por 3 a 0 o Lokomotiv Moscou, na Rússia, e avançou na segunda posição, com oito pontos. O clube russo é o lanterna, com dois. Immobile, duas vezes, e Pedro fizeram para a equipe italiana.

O West Ham segue imbatível na Liga Europa. O clube inglês, já classificado, derrotou o Rapid Viena, fora de casa, por 2 a 0, e chegou aos 13 pontos, na liderança do Grupo H. A segunda vaga ficará entre Dínamo de Zagreb, sete pontos, e Genk, cinco, que, nesta quinta-feira, ficaram no empate por 2 a 2.

Já o equilibrado Grupo F ficou ainda mais embolado com a vitória do Estrela Vermelha por 1 a 0 sobre o Ludogorets Razgrad. O time sérvio é o primeiro colocado, com dez pontos, contra apenas um do seu adversário. Em segundo, com nove, aparece o Braga, que perdeu para o Midtylland, fora de casa, por 3 a 2. A equipe dinamarquesa tem oito pontos, ainda sonhando com a classificação.

LIGA CONFERÊNCIA – Favorito ao título, o Tottenham conheceu, nesta quinta-feira, a sua segunda derrota na Liga Conferência. O time inglês, com um jogador a menos desde os 31 minutos, quando Ryan Sossegnon foi expulso, perdeu para o modesto Mura, da Eslovênia, por 2 a 1. Tomi Horvat abriu o placar, Harry Kane empatou, mas Amadej Marosa, aos 49 minutos, deu o triunfo para a equipe eslovena.

Apesar da derrota, o Tottenham segue na segunda posição do Grupo G, com sete pontos, mas já não pode alcançar mais o líder Rennes, com 11. O Vitesse é o terceiro, com sete, enquanto o Mura conquistou os seus primeiros três pontos. Rennes e Vitesse empataram por 1 a 1.