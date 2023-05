Batida de Leclerc dá pole do GP de Miami a Pérez e deixa Verstappen em nono

Charles Leclerc aumentou o seu histórico de acidentes na Fórmula 1 neste sábado com uma batida que trouxe consequências diretas à formação do grid do GP de Miami. O monegasco da Ferrari rodou na curva 6 e colidiu com o muro quando restavam menos de dois minutos para o fim do Q3, o que fez a bandeira vermelha levantar e a disputa ser encerrada com Sergio Pérez como dono da pole position, com um tempo de 1min26s841. Fernando Alonso, da Aston Martin, e o ferrarista Carlos Sainz ficaram com o segundo e o terceiro lugares, respectivamente.

No momento em que a sessão terminou por causa do acidente, Max Verstappen, líder do Mundial, ainda não havia anotado nenhum tempo, por isso vai largar em nono lugar. Kevin Magnussen, Pierre Gasly, George Russell, o próprio Leclerc e Esteban Ocon ficaram à frente do holandês da Red Bull, que deixou a pista bastante irritado com a situação. Lewis Hamilton e Lance Stroll ficaram fora do top 10

No GP de Miami, o atual campeão da Fórmula 1 pode perder a liderança do Mundial para Pérez, seu companheiro de Red Bull, com quem trava uma batalha particular dentro da equipe. Verstappen tem 93 pontos contra 87 do mexicano.

O Q1 foi marcado por grande frustração para a Aston Martin, que viu Lance Stroll ser eliminado precocemente de um treino classificatório pela primeira vez na temporada. Após chegar ao Q3 nas quatro etapas anteriores, o canadense não atingiu sequer o Q3 ao terminar a primeira sessão de classificação com o terceiro pior tempo, melhor apenas que os novatos Oscar Piastri e Logan Sargeant. Os outros dois eliminados foram Yuki Tsunoda e Lando Norris.

Outro piloto que ficou de fora do Q3 pela primeira vez neste ano foi Lewis Hamilton, que parou no Q2 ao terminar em 13º lugar. É o pior desempenho do heptacampeão em classificatórios desde o GP da Emilia-Romana de abril de 2022, no qual largou na 14ª posição. Além dele, os eliminados no Q2 foram Alexander Albon, Nico Hulkenberg, Zhou Guanyou e Nyck de Vries. Agora, Charles Leclerc, Carlos Sainz e Fernando Alonso são os únicos pilotos que estiveram em todos os Q3 da temporada.

Max Verstappen foi quem chegou à sessão derradeira com o desempenho mais consistente. Após ser dominante nos últimos treinos livres, liderou o Q1, seguido por Sainz e Pérez, e também o Q2, à frente de Leclerc e Alonso. Apenas Verstappen (1min26s814) e Leclerc (1min26s964) fizeram tempos abaixo de 1min27s antes do Q3.

Na disputa pela pole position, Pérez estabeleceu 1min26s841 como o tempo a ser batido. Verstappen, por sua vez, deixou para os momentos finais a tentativa de buscar o primeiro lugar, depois de cometer um erro na primeira volta, e teve os planos completamente estragados por Charles Leclerc, que, a dois minutos do fim do Q3, rodou na mesma curva que havia rodado no segundo treino da sexta-feira e bateu no muro.

A bandeira vermelha levantou e os delegados decidiram não retomar a sessão. Verstappen sequer havia marcado tempo, por isso acabou com a nona colocação do grid, abaixo do próprio Leclerc, que já havia feito uma volta de 1min27s861. Assim, a pole caiu nas mãos de Pérez, que largará à frente de Alonso e Sainz. A corrida do GP de Miami está marcada para as 16h30 (de Brasília) deste domingo.

Confira o grid de largada do GP de Miami

1º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min26s841

2º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min27s202

3º – Carlos Sainz (ESP/Ferari), 1min27s349

4º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min27s767

5º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min27s786

6º – George Russell (ING/Mercedes), 1min27s804

7º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min27s861

8º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min27s935

9º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), sem tempo

10º -Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), sem tempo

——————————————————

11º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min27s795

12º – Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1min27s903

13º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min27s975

14º – Guanyu Zhou (CHI/AlhpaTauri), 1min28s091

15º – Nyck de Vries (HOL/AlhpaTauri), 1min28s395

——————————————————

16º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min28s394

17º – Yuki Tsuonada (JAP/AlphaTauri), 1min28s429

18º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min28s476

19º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min28s484

20º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min28s577