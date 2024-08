Bastianini vence 1ª corrida sprint na temporada na Inglaterra; Martin cola no topo da MotoGP

Em uma prova agitada e marcada pelas quedas de Pecco Bagnaia e Marc Márquez, em Silverstone, após a pausa de 28 dias para as férias de verão da MotoGP, o italiano Enea Bastianini foi o mais rápido nas dez voltas da corrida sprint da Inglaterra e venceu com o tempo de 19min49s929. Foi o primeiro triunfo do piloto, que havia largado em terceiro, em corridas sprint na atual temporada.

Líder do campeonato e vencedor das últimas quatro etapas, seu conterrâneo e companheiro de Ducati, Pecco Bagnaia, caiu na sexta volta, quando ocupava a quarta posição. Sem pontuar, ele permitiu que o espanhol Jorge Martin, segundo colocado na prova rápida, 1s094 atrás do líder, alcançasse os 221 pontos na classificação e ficasse apenas um atrás.

“Fantástico. Travei uma dura batalha com o Jorge, consegui minha primeira vitória e fico feliz por estar de volta. Espero repetir este desempenho no domingo”, afirmou Bastianini, que assumiu a liderança na quinta volta, no pódio.

“Fico satisfeito com os pontos. Infelizmente, não consegui sair na primeira fila no grid. Tomei a liderança logo no início, mas não consegui segurar o Bastianini, que veio muito rápido”, disse Jorge Martin, da Pramac, que se mostrou disposto a retomar a ponta do Mundial na Inglaterra.

Pole position, Aleix Espargaró perdeu posições logo após a largada, mas também comemorou seu desempenho neste sábado. “Estou feliz com a performance, principalmente na classificação. Cheguei ao limite, a Ducati estava mais rápida e não havia o que fazer. Espero que com pneus médios a gente consiga ir melhor na prova”, comentou o piloto da Aprilia.

Quem não teve o que comemorar foi Marc Márquez, que caiu a duas voltas do fim e, embora não tenha sofrido lesões, perdeu a terceira posição no Mundial para o próprio Bastianini. A etapa da Inglaterra da MotoGP será disputada às 9h (de Brasília) deste domingo.

Confira a classificação da corrida sprint da etapa da Inglaterra:

1º – Enea Bastianini (ITA/Ducati), em 19min49s929

2º – Jorge Martin (ESP/Pramac), a 1s094

3º – Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 2s023

4º – Brad Binder (AFS/KTM), a 8s644

5º – Pedro Acosta (ESP/Tech3), a 8s777

6º – Alex Márquez (ESP/Gresini), a 9s043

7º – Jack Miller (AUS/KTM), a 11s504

8º – Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 11s689

9º – Fabio Di Gianantonio (ITA/Gresini), a 11s828

10º – Miguel Oliveira (POR/Trackhouse), a 13s328

11º – Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 15s373

12º – Raúl Fernández (ESP/Trackhouse), a 18s234

13º – Augusto Fernández (ESP/KTN), a 18s326

14º – Johann Zarco (FRA/Pramac), a 18s492

15º – Luca Marini (ITA/VR46), a 19s050

16º – Joan Mir (ESP/Repsol Honda), a 19s674

17º – Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda), a 29s302

18º – Remy Gardner (AUS/Yamaha), a 31s070

Não completaram:

Marc Márquez (ESP/Honda)

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

Franco Morbidelli (ITA/Yamaha)

Marco Bezzecchi (ITA/VR46)