Bastianini assume a ponta no fim, encerra sequência de Bagnaia e vence na Inglaterra na MotoGP

Em um final de semana inesquecível, o piloto italiano Enea Bastianini repetiu o bom desempenho de sábado, quando havia levado a melhor na corrida sprint no Circuito de Silverstone, e conquistou o primeiro lugar na etapa da Inglaterra de MotoGP, neste domingo, após 28 dias de pausa para as férias de verão na categoria.

A vitória do piloto italiano, que veio com uma ultrapassagem sobre o espanhol Jorge Martín na penúltima volta, encerrou uma sequência de quatro triunfos de seu companheiro de equipe, Pecco Bagnaia, atual bicampeão mundial da categoria.

“É incrível voltar ao topo do pódio. Cometi alguns erros no início e foi difícil recuperar. Pressionei o máximo nas últimas cinco voltas e, depois que ultrapassei o Pecco, vi que tinha chance de vencer. Estou muito feliz”, afirmou Bastianini, saboreando seu primeiro triunfo desde a etapa da Malásia de 2023, após a corrida.

Apesar de deixar escapar a vitória no final, o espanhol Jorge Martín também deixou a pista satisfeito com seu desempenho e, principalmente, com os pontos que o alçaram à liderança do Mundial de Pilotos.

“Foi fantástico terminar no pódio. Fui ao limite hoje, mas o Enea estava mais forte e, quando ele se aproximou, eu sabia que seria complicado segurá-lo com os pneus desgastados”, comentou o piloto da Pramac, que agora soma 241 pontos na classificação, três à frente de Bagnaia, que subiu ao pódio com o terceiro lugar.

“Tentei poupar o pneu traseiro, mas perdi a frente e diminuí o ritmo para conseguir encerrar a prova. Espero ter melhor sorte na próxima prova”, lamentou Bagnaia.

Logo na primeira das 20 voltas, Bagnaia e Martín, que travam disputa acirrada pela liderança do Mundial, assumiram o primeiro e segundo posto, respectivamente. Pole position, Aleix Espargaró caiu para quinto, sendo ultrapassado ainda por Bastianini e pelo hexacampeão Marc Márquez. Diferentemente das acidentadas classificação e corrida sprint, no sábado, apenas os companheiros de equipe Trackhouse, Miguel Oliveira e Raúl Fernández, chocaram-se e caíram logo no início, abandonando a prova.

Com ritmo acelerado e separados por cerca de 0s2 segundos a 11 voltas do final, Bagnaia e Jorge Martín travaram um duelo particular e se distanciaram dos demais pilotos. Mais de 1s atrás, Espargaró, Bastianini e Márquez brigavam pela outra vaga no pódio. A nove voltas do encerramento, Martin finalmente passou a atacar Bagnaia e assumiu a liderança. Com grande performance, Bastianini se aproximou da dupla e também passou a brigar pela vitória. Dois giros depois, Bastianini aproveitou uma curva aberta de Bagnaia e conseguiu a ultrapassagem sobre o companheiro de Ducati, partindo à caça de Martin.

Apenas 0s5 separava Martin e Bastianini, que voava na pista de Silverstone, a quatro voltas do fim da etapa. Bagnaia se isolou no terceiro posto, mais de 2s atrás dos líderes e também à frente dos demais pilotos.

A apenas duas voltas da bandeirada, Martín vacilou, escapou na curva e entregou a liderança de bandeja para Bastianini, que administrou a vantagem na última volta para conquistar sua primeira vitória na temporada.

A próxima etapa da MotoGP será na Áustria, com a corrida principal marcada para domingo, dia 18 de agosto.

Confira o resultado da etapa da Inglaterra de MotoGP:

1º – Enea Bastianini (ITA/Ducati), em 39min51s879

2º – Jorge Martin (ESP/Pramac), a 1s931

3º – Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 5s866

4º – Marc Márquez (ESP/Honda), a 6s906

5º – Fabio Di Gianantonio (ITA/Gresini), a 7s736

6º – Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 9s514

7º – Alex Márquez (ESP/Gresini), a 9s741

8º – Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 14s016

9º – Pedro Acosta (ESP/Tech3), a 16s386

10º – Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 23s609

11º – Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 24s202

12º – Jack Miller (AUS/KTM), a 25s767

13º – Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 26s751

14º – Johann Zarco (FRA/Pramac), a 26s953

15º – Luca Marini (ITA/VR46), a 31s507

16º – Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda), a 37s278

17º – Augusto Fernández (ESP/KTN), a 37s605

18º – Remy Gardner (AUS/Yamaha), a 59s137

Não terminaram a prova:

Brad Binder (KTM)

Raúl Fernández (Trackhouse)

Miguel Oliveira (Trackhouse)

Joan Mir (Repsol Honda)