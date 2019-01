Warriors supera Pacers fora de casa e vence a 11ª seguida na NBA

O Golden State Warriors não para de vencer na NBA. Na rodada de segunda-feira, o time de Oakland conquistou o 11º triunfo consecutivo, a maior sequência de uma equipe na temporada 2018/2019, ao superar o Indiana Pacers por 132 a 100, fora de casa.

Quando o primeiro quarto estava empatado em 16 a 16, Stephen Curry fez oito pontos seguidos. E com uma sequência de 24 a 6, o Warriors fechou o período em 40 a 22, não sendo mais ameaçado pelo Pacers.

Curry marcou 23 de seus 26 pontos no primeiro quarto e DeMarcus Cousins acrescentou 22 para o Warriors, o líder da Conferência Oeste com 36 triunfos em 50 jogos. Kevin Durant fez 16 pontos pelos atuais campeões da NBA, que ganhou dez jogos consecutivos como visitante.

Myles Turner marcou 16 pontos e Bojan Bogdanovic fez 15 para o Pacers, que tropeçou pelo segundo jogo consecutivo desde a perda de Victor Oladipo por uma lesão no joelho pelo restante da temporada. O time de Indianápolis também jogou sem Tyreke Evans, o substituto de Oladipo, por causa de uma dor nas costas. E está na terceira posição no Leste, com 32 triunfos em 49 duelos.

Também na noite de segunda-feira, o Denver Nuggets superou uma desvantagem de 25 pontos para derrotar o Memhpis Grizzlies por 95 a 92, fora de casa. Nikola Jokic marcou 24 pontos para o Nuggets, que assumiu a dianteira do placar apenas a 43 segundos do fim do duelo, com uma cesta de três de Will Barton, que fechou o jogo com 20 pontos.

Malik Beasley fez 18 pontos, sendo 13 no quarto período para o Nuggets, vice-líder do Oeste com 34 vitórias e 15 derrotas, no melhor começo de temporada da franquia. Marc Gasol liderou o Grizzlies com 28 pontos e nove rebotes, e Mike Conley teve 23 pontos e 11 assistências. Já o brasileiro Bruno Caboclo somou cinco pontos e cinco rebotes no 23 minutos em que atuou pelo segundo pior time do Oeste.

O Boston Celtics encerrou a série de seis vitórias do Brooklyn Nets ao superá-lo por 112 a 104, em casa, na segunda-feira. Jaylen Brown e Marcus Smart marcaram 21 pontos cada, Aron Baynes fez 16, Marcus Morris anotou 15 e Al Horford e Terry Rozier somaram 14 cada pelo Celtics.

O time de Boston deu 16 tocos, igualando um recorde da franquia, e venceu pela sexta vez em sete jogos, ocupando a quinta posição no Leste. Horford ainda capturou 11 rebotes pelo Celtics, que não contou com Kyrie Irving por causa de dores no quadril esquerdo. D’Angelo Russell liderou o Nets com 25 pontos e Shabazz Napier fez 20. O time do Brooklyn está na sexta colocação no Leste.

Também pela rodada de segunda-feira da NBA, o Charlotte Hornets bateu o New York Knicks por 101 a 92, em casa. Já o Atlanta Hawks superou o Los Angeles Clippers por 123 a 118, como visitante, com 26 pontos e oito assistências de Trae Young.

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

Orlando Magic x Oklahoma City Thunder

Brooklyn Nets x Chicago Bulls

Houston Rockets x New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers