Toronto Raptors arrasa o bicampeão Golden State Warriors em Oakland

O Toronto Raptors obteve a primeira vitória sobre o Golden State Warriors em Oakland desde 2004, na rodada de quarta-feira da NBA, ao fazer 113 a 93 sobre os atuais bicampeões da NBA. Com 23 vitórias, em 30 jogos, a franquia canadense atinge seu melhor início de temporada da história.

Com Kawhi Leonard fora do confronto por causa de uma contusão no quadril, Kyle Lowry fez 23 pontos e 12 assistências para o Raptors, que também teve Serge Ibaka como outro destaque, ao anotar 20 pontos e capturar 12 rebotes.

Do lado do Warriors, Kevin Durant fez 30 pontos, segurou sete rebotes e deu cinco assistências, mas não evitou o primeiro revés da equipe após quatro vitórias consecutivas. A decepção ficou por conta de Stephen Curry, que fez apenas dez pontos.

Com a décima derrota em 19 jogos, o Warriors caiu para o segundo lugar na Conferência Oeste, ultrapassado pelo Denver Nuggets. O Raptors abriu vantagem na liderança da Conferência Leste, chegando aos 23 triunfos em 30 duelos.

Em New Orleans, Anthony Davis marcou 44 pontos e pegou 18 rebotes na vitória do Pelicans sobre o Oklahoma City Thunder por 118 a 114, na noite de quarta-feira. Jrue Holiday fez 20 pontos e deu dez assistências, enquanto Julius Randle acrescentou 22 pontos.

No Thunder, Paul George marcou 25 pontos e agarrou 11 rebotes. E Dennis Schroder somou 24 pontos. Russell Westbrook não esteve tão brilhante e fez 20 pontos ao acertar 8 de 16 arremessos de quadra. Já Steven Adams também marcou 20 pontos.

O Pelicans igualou o número de vitórias e derrotas – 15 – na temporada e ocupa a décima posição na Conferência Oeste, enquanto o Oklahoma está em terceiro lugar, com 17 triunfos em 26 partidas.

Em um jogo em que os ataques arrasaram com as defesas, o Sacramento Kings bateu o Minnesota Timberwolves por 141 a 130, em casa. Nemanja Bjelica acertou quatro arremessos de três para acumular 25 pontos e liderar sua equipe na quinta vitória em seis jogos. Buddy Hield e Bogdan Bogdanovic marcaram 20 pontos cada e Marvin Bagley III fez 17 pontos e pegou dez rebotes.

Para o Timberwolves, Andrew Wiggins marcou 25 pontos, enquanto Derrick Rose terminou com 20. Karl-Anthony Towns somou 19 pontos e pegou 11 rebotes. O Timberwolves permanece sem vitórias nos dez jogos em que visitou os rivais do Oeste. O time também só ganhou dois jogos na quadra dos adversários nesta temporada. O Kings é o oitavo colocado na Conferência Oeste, com 15 vitórias e 12 derrotas. Já o Timberwolves é apenas o 13º, com 13 vitórias e 15 derrotas.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 108 x 107 Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers 113 x 106 New York Knicks

Indiana Pacers 113 x 97 Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers 124 x 127 Brooklyn Nets

Washington Wizards 125 x 130 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 92 x 83 Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans 118 x 114 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 114 x 107 Atlanta Hawks

Utah Jazz 111 x 84 Miami Heat

Sacramento Kings 141 x 130 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 93 x 113 Toronto Raptors

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira da NBA:

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers

Orlando Magic x Chicago Bulls

Phoenix Suns x Dallas Mavericks