Técnico do Brasil diz que sabe como parar Antetokounmpo no Mundial de Basquete

A seleção brasileira de basquete masculino terá neste ano a disputa do Mundial da China, em setembro. A estreia só contra a Nova Zelândia, no dia 1.º, mas o principal desafio na primeira fase será o jogo seguinte, dois dias depois, contra a Grécia, que tem no elenco o pivô Giannis Antetokounmpo, um dos maiores destaques da NBA jogando pelo Milwaukee Bucks. Para pará-lo, o técnico croata Aleksandar Petrovic sabe o que fazer.

Em entrevista coletiva concedida na sede da Confederação Brasileira de Basquete, no Rio de Janeiro, Petrovic explica que as regras da Federação Internacional de Basquete (Fiba), diferentes da NBA, podem prejudicar o grego, grande candidato ao título de melhor jogador (MVP) da temporada da liga norte-americana.

“Primeiro, são regras diferentes. Quando você corre, joga um contra um e você ganha, já está na cesta. Tenho a experiência. Joguei com a Croácia contra a Grécia com Antetokounmpo e ganhamos no Pré-Olímpico em Torino (Itália). Fizemos muita marcação por zona. Dobramos no Antetokounmpo. E como a Grécia sofre com tiros de fora do garrafão, é muita coisa… 40 minutos de zona contra Grécia, o que vai fazer Antetokounmpo? É o mesmo esporte, mas a regra é diferente”, disse o croata.

A CBB anunciou a programação da seleção até o Mundial. Os jogadores se apresentam no dia 25 de julho para um período de treinamentos no Brasil, em local ainda a ser definido, até 7 de agosto. Nos dias 8 e 10, em cidades a serem definidas, faz amistosos contra Porto Rico.

Na sequência, a seleção viaja para a Europa, onde disputará um torneio em Lyon, na França. Entre os dias 15 e 17, encara Argentina, França e Montenegro – este um dos adversários na primeira fase do Mundial.

Após essa competição amistosa, a equipe viaja para a China, onde fará mais dois amistosos contra os donos da casa – dia 23, em Guangzhou, e dia 25, em Wuhan. O último jogo preparatório será no dia 27, em Nanjing, contra Lituânia ou Sérvia.

“Prefiro jogar contra os melhores, não me serve jogar com equipes modestas. Há que se jogar partidas importantes e, a princípio, teremos só dois jogos com Porto Rico em casa e, depois, vamos jogar partidas que podem acontecer no Mundial. China, França, Sérvia são partidas que vão nos ajudar na preparação”, afirmou Petrovic.