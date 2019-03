Suns vencem e encerram série de 18 derrotas para os Warriors na NBA

A mais longa sequência de vitórias em um confronto da NBA chegou ao fim na rodada de domingo. Fora de casa, o Phoenix Suns surpreendeu ao superar o Golden State Warriors por 115 a 111, encerrando uma série de 18 derrotas para os atuais campeões da liga.

Os Suns não venciam os Warriors desde 9 de novembro de 2014. E esse foi o seu primeiro triunfo diante de uma equipe da Conferência Oeste em 20 duelos. O time, aliás, tem a pior campanha da conferência, com 16 vitórias em 68 jogos, enquanto os Warriors ocupam a liderança, tendo ganho 45 de 66 partidas.

Para que resultado fosse possível o time do Arizona contou com 37 pontos, 11 assistências e oito rebotes de Devin Booker, incluindo dois lances livres no fim. Eles ocorreram depois de Klay Thompson acertar dois, a 1min04 do final, deixando o placar em 111 a 108 para os Suns. O Phoenix, então, errou dois arremessos, com Andre Iguodala capturando o rebote. Só que aí Stephen Curry falhou em uma tentativa de 3 com 23 segundos restantes. Booker então converteu dois lances livres. Pelos Warriors, Kevin Durant fez 25 pontos, mas sofreu uma contusão no tornozelo direito.

Outro líder de conferência, o Milwaukee Bucks também perdeu na rodada de domingo. O melhor time do Leste, agora com 50 vitórias em 67 duelos, foi batido pelo embalado San Antonio Spurs, que fez 121 a 114, em casa, e assegurou o quinto triunfo consecutivo.

LaMarcus Aldridge somou 29 pontos e 15 rebotes, DeMar DeRozan marcou 28 pontos e Marco Belinelli e Patty Mills fizeram 16 pontos cada para o sétimo colocado do Oeste. Giannis Antetokounmpo anotou 27 pontos e pegou 13 rebotes para o Milwaukee e Eric

Bledsoe acrescentou 21 pontos.

Ainda mais embalado, o Houston Rockets garantiu a oitava vitória consecutiva ao bater o Dallas Mavericks por 94 a 93, fora de casa. Eric Gordon marcou 26 pontos e Chris Paul deu um toco nos segundos finais em Jalen Brunson para garantir o triunfo do terceiro colocado do Oeste, que também contou com dois rebotes e uma assistência de Nenê em 12 minutos. James Harden marcou 20 pontos pelos Rockets e Clint Capela acrescentou 17 pontos e 12 rebotes.

O Dallas perdeu pela décima vez em 11 jogos. Luka Doncic fez 19 pontos e pegou 15 rebotes para os Mavericks. Já Brunson terminou o duelo com 18 pontos para o segundo pior time do Oeste.

Também pela rodada de domingo, o Detroit Pistons venceu o quinto duelo seguido ao bater o Chicago Bulls por 131 a 108, em casa, com 28 pontos de Blake Griffin. O brasileiro Cristiano Felício somou oito pontos e sete rebotes nos 18 minutos em que atuou pelos Bulls.

O Memphis Grizzlies somou a terceira vitória seguida ao superar o Orlando Magic por 107 a 95, em casa, com 26 pontos, oito assistências e cinco rebotes de Mike Conley. Titular, o brasileiro Bruno Caboclo atuou por 17 minutos, com três rebotes, dois pontos e uma assistência.

Com 33 pontos e 12 rebotes de Joel Embiid, o Philadelphia 76ers superou o Indiana Pacers por 106 a 89, em casa. Como visitante, o Toronto Raptors venceu o Miami Heat por 125 a 104 com 24 pontos, dez assistências e sete rebotes de Kyle Lowry. Já o Minnesota Timberwolves fez 103 a 92 no New York Knicks com 20 pontos e dez assistências de Jeff Teague. E o Atlanta Hawks bateu o New Orleans Pelicans por 128 a 116 com 27 pontos de Kevin Huerter e 23 pontos e dez rebotes de John Collins.

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Washington Wizards x Sacramento Kings

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

Houston Rockets x Charlotte Hornets

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers x Boston Celtics