Seleção masculina atropela Ilhas Virgens e garante vaga no Mundial de Basquete

A seleção brasileira masculina de basquete estará no Mundial da China. Nesta quinta-feira, a equipe confirmou vaga na competição ao vencer Ilhas Virgens pela penúltima rodada das Eliminatórias das Américas. Mesmo atuando no UVI Sports and Fitness Center, em Saint Thomas, os comandados de Aleksandar Petrovic levaram a melhor por 104 a 80.

Com o resultado, o Brasil chegou à oitava vitória em 11 jogos no Grupo B, na terceira posição. Mesmo que perca para a República Dominicana segunda-feira, fora de casa, o País será ao menos o melhor quarto colocado entre as chaves. O desempenho garantiu a seleção em seu 18.º Mundial, em 18 disputados, e serviu para apagar a péssima impressão deixada em 2014, quando a equipe só disputou a competição graças a um convite da Federação Internacional de Basquete (Fiba).

Em quadra, o Brasil levou um susto no primeiro quarto diante de uma atuação inspirada de Georgio Milligan, que comandava a pontuação do adversário. Com uma defesa perdida e um ataque estagnado, o prejuízo só não foi maior graças às boas atuações de Alex e Vitor Benite, que, juntos, marcaram 18 dos 20 primeiros pontos da seleção.

Depois de vencer por apenas dois pontos o primeiro período, o Brasil deslanchou no segundo. Benite assumiu a marcação de Milligan e o ofuscou. Sem outra alternativa ofensiva, o time de Ilhas Virgens cedia contragolpes fáceis ao adversário, que viu Leandrinho brilhar. A seleção disparou e foi para o intervalo com 14 pontos de vantagem.

A partir daí, foi só administrar. Depois de um breve cochilo no início do terceiro período, no qual a diferença foi reduzida, a seleção voltou a encaixar a defesa e distribuir bem a bola no ataque. Didi e Marquinhos apareceram na linha de três e a vantagem foi aumentando.

Com o confronto decidido, Marquinhos assumiu o protagonismo. Inspirado, o ala do Flamengo acabou com qualquer tentativa de reação de Ilhas Virgens, e o quarto período virou apenas questão protocolar. O fim do jogo trouxe a festa dos jogadores brasileiros e da comissão técnica.

O grande destaque da vitória brasileira foi mesmo Marquinhos, autor de 22 pontos e nove rebotes. Benite contribuiu com 20, enquanto Leandrinho marcou 19 e Didi, 15. O cestinha, porém, foi Milligan, autor de 25 pontos.