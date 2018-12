São Paulo anuncia time de basquete e vai disputar divisão de acesso do NBB

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira a criação de um novo time de basquete para disputar uma vaga no NBB. O clube seguirá o exemplo de outros grandes clubes do futebol brasileiro – Corinthians, Botafogo e Vasco -, que recentemente criaram equipes da modalidade e conquistaram o acesso à elite da competição através da Liga Ouro.

“Este era um objetivo que tínhamos e vínhamos buscando formas de concretizar, uma vez que temos um histórico na modalidade e nossas categorias de base ainda hoje são extremamente fortes. Queremos utilizar a força da nossa marca para montar uma equipe competitiva e jogar o NBB já no ano que vem”, declarou o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

Com a inclusão do São Paulo, a Liga Ouro terá oito equipes em 2019. Além do clube paulista, estão garantidos no torneio: Basquete Blumenau (SC), Campo Mourão Basquete (PR), Cerrado Basquete (DF), Londrina Unicesumar Basketball (PR), Pato Basquete (PR), Rio Claro/Renata (SP) e Unifacisa (PB).

O Vasco, em 2016, o Botafogo, em 2017, e o Corinthians, este ano, conquistaram através da Liga Ouro uma vaga no NBB. Além deles, o campeonato conta com outro clube gigante no futebol, o Flamengo, que conquistou cinco de suas dez edições já realizadas.

“É uma honra imensa ter o São Paulo, um clube referência no futebol e nos esportes olímpicos na Liga Nacional de Basquete. É mais um clube de camisa entrando para o cenário do basquete brasileiro através da Liga Ouro e demonstrando toda importância da única competição de acesso ao NBB”, disse o presidente da Liga Nacional de Basquete (LNB), João Fernando Rossi.