RPT leva 21 atletas à etapa final dos Jogos

A RPT (Região do Polo Têxtil) conta com 21 atletas na final estadual da 35ª edição dos Jogos Abertos da Juventude, em Franca. As disputas vão começar nesta sexta-feira (25). Duas cidades da região têm representantes na competição: Americana, com as equipes de basquete feminino e ginástica rítmica infantil, e Santa Bárbara d’Oeste, com o grupo de tênis de mesa masculino.

Sumaré também tinha uma atleta classificada para o evento, mas ela não poderá comparecer na decisão por motivos pessoais, de acordo com a prefeitura. A jovem disputaria a decisão de atletismo.

Americana está com 18 atletas: 11 no basquete e sete na ginástica. Santa Bárbara tem três. As informações são das respectivas prefeituras. Ao todo, pelo menos 4,5 mil competidores de 167 municípios participarão dos Jogos, que vão terminar no dia 2 de junho.

Nesta sexta, haverá a cerimônia de abertura a partir das 19 horas, no Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes, o Pedrocão. A solenidade contará com a presença do secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Cacá Camargo, que tomou posse do cargo nesta quinta (24).

Foto: Rodrigo Alonso / O Liberal

A competição é disputada por atletas de 10 a 18 anos de idade, que precisaram passar pelas fases regionais e sub-regionais dos Jogos. O torneio possui 15 modalidades.

“Amanhã [sexta-feira] é pegar estrada para Franca e fazer o melhor que elas [jogadoras] puderem. Nunca cobramos vitória. Cobramos empenho”, destacou Adriana Santos, dirigente da ADCF Unimed/Sicoob, equipe que representará Americana nos Jogos.

O técnico do tênis de mesa barbarense, Salatiel Rufino dos Santos, demonstrou otimismo para o evento. Segundo ele, o evento servirá como base para os Jogos Regionais, que serão em Santa Bárbara. “Estamos confiantes para os Joguinhos”, apontou.

A coordenadora da Agra (Associação de Ginástica Rítmica de Americana), Francislaine Gumiero Morais, afirmou que uma das atletas se recupera de um problema de saúde. No entanto, ela disse acreditar em “bons” resultados. “Temos a ajuda de uma atleta experiente”, contou.