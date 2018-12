Penúltimo colocado do Leste, Chicago Bulls demite o técnico Fred Hoiberg

O Chicago Bulls anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Fred Hoiberg. Em penúltimo lugar da Conferência Leste da NBA, o time de Illinois optou pela mudança e já definiu o novo comandante. Será Jim Boylen, que já vinha trabalhando como auxiliar de Hoiberg.

O Bulls venceu apenas cinco das 24 partidas que disputou até o momento, com a segunda pior campanha do Leste, à frente apenas do Cleveland Cavaliers. A campanha foi a gota d’água para a passagem de pouco mais de três anos de Hoiberg por lá, em seu primeiro emprego como técnico na NBA.

“Decisões como esta nunca são fáceis de tomar, porém, senti que esta era a escolha certa para nossa organização no momento. Após uma avaliação, decidi esta movimentação pensando no desenvolvimento geral de nosso time. Como equipe, acredito que é essencial darmos passos na direção certa, com os hábitos corretos, para ajudar a colocar nossos jogadores na melhor posição para evoluírem”, declarou o vice-presidente de operações do Bulls, o ex-armador John Paxson.

Em três temporadas, Hoiberg levou o Bulls aos playoffs apenas uma vez. Ele sofreu com a falta de qualidade de um elenco em reformulação, após saídas de nomes como Derrick Rose, Joakim Noah, Luol Deng, entre outros. Sem eles, apostava nesta temporada em jovens como Zach LaVine e Lauri Markkanen.

Apesar destes valores, o Bulls vinha sofrendo muito e possui um dos piores ataques da NBA. A expectativa é que Boylen mude este cenário em sua primeira oportunidade como técnico na liga. Ao longo de mais de 15 anos na NBA, ele já foi assistente do Golden State Warriors, do Houston Rockets, do Milwaukee Bucks, do Indiana Pacers e do San Antonio Spurs.