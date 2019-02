Pelicans bate Thunder em jogo com lesão de Davis e ‘triple-double’ de Westbrook

No último dia de jogos da NBA antes da pausa para os eventos do fim de semana do All-Star Game em Charlotte, o New Orleans Pelicans derrotou o Oklahoma City Thunder por 131 a 122 em casa, pela rodada de quinta-feira, numa partida em que Anthony Davis deixou a quadra lesionado e Russell Westbrook ampliou o seu recorde de “triple-doubles” consecutivos.

Davis só participou do primeiro tempo da partida, depois não sendo mais aproveitado por causa de uma contusão no ombro esquerdo. Até então, ele tinha anotado 14 pontos pelo Pelicans. E o problema, inclusive, o tornou duvida para a disputa do All-Star Game.

Westbrook conseguiu o 11º “triple-double” consecutivo ao somar 44 pontos, 14 rebotes e 11 assistências. Porém, errou um arremesso de três a 31s do fim do duelo, quando o Thunder perdia por 127 a 122, impedindo qualquer chance de reviravolta do seu time, que está em terceiro lugar na Conferência Oeste, com 37 triunfos em 57 jogos.

Julius Randle foi outro destaque da partida ao somar 33 pontos, com três cestas importantes nos minutos finais, e 11 rebotes pelo Pelicans. Jrue Holiday contribuiu com 32 pontos e sete assistências para o 13º colocado do Oeste na sua 26ª vitórias em 59 partidas.

Também pela rodada de sexta-feira, o New York Knicks encerrou uma série de 18 derrotas, a pior da história da franquia, ao bater o Atlanta Hawks por 106 a 91, fora de casa. O time não ganhava uma partida desde 4 de janeiro.

Já o Orlando Magic bateu o Charlotte Hornets por 127 a 89, em casa, com 17 pontos e 11 rebotes de Nikola Vucevic, no seu quinto “double-double” consecutivo. Foi a quinta vitória consecutiva do time da Flórida, o que aconteceu pela primeira vez em três anos.

A NBA inicia nesta sexta-feira os eventos do fim de semana do All-Star Game, que será disputado no domingo. A temporada 2018/2019 será retomada na próxima quinta.