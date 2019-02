Paul George brilha, ofusca Harden e Thunder bate o Rockets na NBA

No duelo de dois dos principais nomes da temporada da NBA, o Oklahoma City Thunder, de Paul George, levou a melhor sobre o Houston Rockets, de James Harden, na rodada de sábado. Mesmo atuando no Texas, o Thunder somou a 36.ª vitória no campeonato ao fazer 117 a 112, ficando na terceira colocação da Conferência Oeste e deixando o adversário em quinto.

George e Harden mostraram por que são dois dos maiores candidatos ao prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada. O jogador do Thunder, porém, saiu-se melhor e liderou o time à vitória com 45 pontos, além de 11 rebotes. O destaque do Rockets, por sua vez, terminou com 42 pontos.

Russell Westbrook foi outro que brilhou pelo Thunder, com um “triple-double”, ao anotar 21 pontos, 12 rebotes e 11 assistências, apesar dos 10 desperdícios de bola. Já Chris Paul, do Rockets, terminou com 18 pontos, 10 assistências e nove rebotes. O brasileiro Nenê atuou por 17 minutos e anotou dois pontos e três rebotes.

Na estreia de Marc Gasol, o Toronto Raptors derrotou o New York Knicks no Madison Square Garden, por 104 a 99. Foi o 41.º trunfo na temporada dos vice-líderes do Leste, enquanto o Knicks somou a 45.ª derrota e continua na lanterna da conferência, com a pior campanha da NBA.

Gasol saiu do banco para marcar sete pontos e pegar seis rebotes. Quem liderou o Raptors foi Kyle Lowry, autor de 22 pontos. Serge Ibaka terminou com 15, além de 13 rebotes. Pelo Knicks, destaque para o calouro Kevin Knox, autor de 20 pontos.

Se o segundo colocado do Leste venceu, o líder da conferência foi surpreendido. O Milwaukee Bucks recebeu o Orlando Magic no sábado e foi facilmente derrotado por 103 a 83, somando a 14.ª derrota na competição. Melhor para o time da Flórida, que venceu pela 24.ª vez e é o 11.º do Leste.

Sem Giannis Antetokounmpo, o Bucks se mostrou frágil. Nem mesmo os 19 pontos e 11 assistências de Eric Bledsoe serviram para impedir a derrota. Pelo Magic, destaque para os 17 pontos de Jonathan Isaac e os 15, além de 17 rebotes, de Nikola Vucevic.

Ainda no sábado, o Boston Celtics desperdiçou uma vantagem de 28 pontos e foi derrotado em casa pelo Los Angeles Clippers por 123 a 112. Os mandantes foram vaiados pela torcida na 21.ª derrota da temporada, que os mantêm em quinto da Conferência Leste. Já o Clippers venceu pela 31.ª vez e é o oitavo do Oeste.

Em Salt Lake City, o Utah Jazz derrotou o San Antonio Spurs por 125 a 105, com quatro pontos e cinco assistências de Raulzinho. O Chicago Bulls recebeu o Washington Wizards e caiu por 134 a 125, apesar dos cinco pontos e cinco assistências de Cristiano Felício. Já o Memphis Grizzlies recebeu o New Orleans Pelicans e venceu por 99 a 90, com dois pontos e dois rebotes de Bruno Caboclo.

Confira os resultados de sábado da NBA:

Utah Jazz 125 x 105 San Antonio Spurs

Indiana Pacers 105 x 90 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 120 x 129 Charlotte Hornets

New York Knicks 99 x 104 Toronto Raptors

Boston Celtics 112 x 123 Los Angeles Clippers

Chicago Bulls 125 x 134 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 99 x 90 New Orleans Pelicans

Houston Rockets 112 x 117 Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks 83 x 103 Orlando Magic

Acompanhe as partidas da NBA neste domingo:

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Phoenix Suns

Atlanta Hawks x Orlando Magic

Golden State Warriors x Miami Heat