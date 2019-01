Nuggets supera Pelicans fora de casa e vence a quarta seguida na NBA

Vice-líder da Conferência Oeste da NBA, o Denver Nuggets conquistou o quarto triunfo consecutivo na rodada de quarta-feira. A equipe aproveitou os vários desfalques do New Orleans Pelicans para superá-lo por 105 a 99, fora de casa, passando a somar 35 vitórias em 50 duelos.

Nikola Jokic registrou o seu oitavo “triple-double” na temporada 2018/2019 ao fechar o jogo com 20 pontos, 13 rebotes e dez assistências. Malik Beasley marcou 22 pontos, e Monte Morris acrescentou 20 pelo Nuggets.

Kenrich Williams acertou cinco de nove arremessos de 3 pontos e marcou 21 pelo Pelicans, o antepenúltimo colocado do Oeste. Pela segunda noite consecutiva, o time jogou sem quatro habituais titulares. Único a atuar, Jrue Holiday, teve 22 pontos.

Também na noite de quarta-feira, o Boston Celtics superou o Charlotte Hornets por 126 a 94, em casa, com 24 pontos e dez rebotes de Jaylen Brown, além de 20 pontos de Jayson Tatum. Sem Kyrie Irving pelo segundo jogo seguido por causa de uma lesão no quadril esquerdo, o time também contou 17 pontos e dez assistências de Terry Rozier, seu substituto.

Marcus Morris marcou 15 pontos, Al Horford fez 14 e Gordon Hayward somou 12 pelo Celtics, que venceu pela sétima vez em oito jogos e ocupa a quinta posição na Conferência Leste. Kemba Walker fez 21 pontos pelo Hornets, o oitavo colocado do Leste.

Logo à frente do Celtics, em quarto lugar no Leste, o Indiana Pacers perdeu para o Washington Wizards por 107 a 89, fora de casa. Bradley Beal marcou 25 pontos e Jeff Green acrescentou 23, sendo 16 no primeiro tempo para o Wizards, que está em nono lugar no Leste e contou com 58 pontos dos reservas.

Thaddeus Young marcou 13 pontos para o Pacers, que perdeu os três jogos que fez desde que passou a não mais contar com Victor Oladipo, que sofreu lesão no joelho e só voltará a jogar na próxima temporada.

Em casa, o Portland Trail Blazers venceu o Utah Jazz por 132 a 105 com 36 pontos e 11 assistências de Damian Lillard. CJ McCollum também brilhou, marcando 30 pontos pelo quarto colocado do Oeste. Donovan Mitchell fez 22 pontos para liderar o Jazz, o sétimo melhor time da mesma conferência.

Ainda pela rodada de quarta-feira da NBA, o Dallas Mavericks bateu o New York Knicks por 114 a 90, fora de casa, com um “triple-double” de Dennis Smith Jr., com 15 assistências, 13 pontos e dez rebotes. O Minnesota Timberwolves superou o Memphis Grizzlies por 99 a 97 com uma cesta de Karl-Anthony Towns no estouro do cronômetro da prorrogação. Bruno Caboclo jogou por 31 minutos pelo Grizzlies, com sete pontos, três rebotes e três assistências.

O Chicago Bulls superou o Miami Heat por 105 a 89, fora de casa, com 26 pontos de Bobby Portis, sendo 22 no segundo tempo. Já o Sacramento Kings bateu o Atlanta Hawks por 135 a 113, com 20 pontos e sete rebotes de Harry Giles.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Detroit Pistons x Dallas Mavericks

Orlando Magic x Indiana Pacers

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs x Brooklyn Nets

Golden State Warriors x Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers