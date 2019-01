Nuggets bate Knicks e mantém liderança do Oeste na NBA; Bucks e Raptors vencem

Com inspirada atuação do sérvio Nikola Jokic, o Denver Nuggets derrotou o New York Knicks por 115 a 108 na noite desta terça-feira, em casa, na NBA, e manteve a liderança da Conferência Oeste. Jokic liderou a equipe anfitriã ao registrar um “triple-double” de 19 pontos, 14 rebotes e 15 assistências.

O jogador sérvio teve o apoio de Malik Beasley, cestinha da partida, com 23 pontos – foi sua maior pontuação da carreira em apenas um jogo. E Paul Millsap quase obteve um “double-double” ao registrar 16 pontos e nove rebotes. Pelo Knicks, o destaque foi Luke Kornet, responsável por 19 pontos. Enes Kanter marcou o “double-double” de 17 pontos e 12 rebotes.

O Nuggets obteve a sua nona vitória consecutiva em casa. No total, chegou a sua 24ª, com 11 derrotas. Assim, segue na primeira colocação do Oeste, à frente do atual bicampeão Golden State Warriors, que soma 25 triunfos e 13 revezes até agora na temporada regular da NBA. Já o Knicks é o penúltimo colocado da Conferência Leste, com nove vitórias e 29 derrotas.

Em outro bom jogo nesta terça, o Toronto Raptors derrotou o Utah Jazz por 122 a 116, diante de sua torcida. Com o resultado, a equipe canadense sustentou a segunda colocação do Leste e manteve a perseguição ao líder Milwaukee Bucks, que também venceu nesta rodada.

Em Toronto, o Raptors levou a melhor graças à grande atuação de Kawhi Leonard, responsável por nada menos que 45 pontos. Ele ainda contribuiu com seis rebotes e uma assistência. Também se destacou na partida Pascal Siakam, com um “double-double” de 28 pontos e 10 rebotes. Pelo Jazz, Jae Crowder anotou 30 pontos e Derrick Favors, 21. O brasileiro Raulzinho não saiu do banco de reservas. A equipe é a 11ª colocada do Oeste, com 18 vitórias e agora 20 derrotas.

No Leste, o Raptors segue tentando recuperar a liderança. Na segunda colocação, os canadenses exibem 28 triunfos e 11 derrotas, com a segunda melhor campanha do campeonato até agora.

O Raptors só está trás do Milwaukee Bucks, que bateu o Detroit Pistons por 121 a 98, nesta terça. Soma agora 26 triunfos e dez derrotas, com quatro vitórias consecutivas e oito nas últimas nove partidas. Brook Lopez, com 25 pontos, foi o destaque dos anfitriões. E Giannis Antetokounmpo, uma das estrelas da temporada, anotou 15 pontos, oito rebotes e sete assistências.

Pelo Pistons, Blake Griffin foi o cestinha da partida, com 29 pontos e nove rebotes. Reggie Jackson contribuiu com 19. Com o resultado, a equipe de Detroit ocupa a oitava colocação do Leste, com 16 triunfos e 19 derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Toronto Raptors 122 x 116 Utah Jazz

Milwaukee Bucks 121 x 98 Detroit Pistons

Denver Nuggets 115 x 108 New York Knicks

Sacramento Kings 108 x 113 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 113 x 119 Philadelphia 76ers

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Charlotte Hornets x Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers x Miami Heat

Washington Wizards x Atlanta Hawks

Brooklyn Nets x New Orleans Pelicans

Boston Celtics x Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls x Orlando Magic

Memphis Grizzlies x Detroit Pistons

Phoenix Suns x Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder