Na sua melhor atuação na NBA, Caboclo faz 24 pontos e lidera triunfo do Memphis

Bruno Caboclo viveu na segunda-feira a sua melhor noite na NBA. Atuando em casa, o brasileiro liderou o Memphis Grizzlies em quadra e o conduziu a uma surpreendente vitória sobre o Oklahoma City Thunder por 115 a 103, tendo terminado o duelo com 24 pontos, a sua maior produção ofensiva na liga norte-americana de basquete.

Caboclo ainda conseguiu um “double-double”, pois capturou 11 rebotes nos 35min11 em que atuou, também tendo dado duas assistências na 30ª vitória do time de Memphis em 74 duelos disputados nesta temporada, desempenho que o deixa em antepenúltimo lugar na Conferência Oeste, já sem qualquer chance de classificação aos playoffs.

Tyler Dorsey, com 21 pontos, Delon Wright, com 18 pontos e 13 assistências, e Jonas Valanciunas, com 18 pontos e 14 rebotes, foram os outros destaques dos Grizzlies, que tiveram todos os seus titulares marcando ao menos dez pontos – o outro foi Justin Holiday, com 17 – para encerrar uma série de duas derrotas.

Paul George liderou o Thunder com 30 pontos e 13 rebotes, enquanto Dennis Schoder acrescentou 25 pontos. Russell Westbrook terminou o jogo com 16 pontos e sete assistências, mas acertou apenas 6 de 20 arremessos de quadra, tendo falhado em cinco de seis tentativas de três. O time de Oklahoma City é o oitavo colocado do Oeste.

Também pela rodada de segunda-feira da NBA, o Portland Trail Blazers superou o Brooklyn Nets por 148 a 144, em casa, com 32 pontos e 16 rebotes de Jusuf Nurkic, em duelo definido apenas na segunda prorrogação. O resultado classificou o time do Oregon aos playoffs do Oeste, mas não houve qualquer clima para comemoração, por causa da grave lesão sofrida pelo pivô bósnio no segundo tempo da partida.

Ao disputar um rebote ofensivo, Nurkic dobrou a perna esquerda ao tocar o chão. Ele deixou a quadra imobilizado, depois sendo constatado ter sofrido fraturas na fíbula e na tíbia, o que o deixará de fora das quadras por um longo período, incluindo o restante do campeonato.

Em Salt Lake City, o Utah Jazz superou o Phoenix Suns por 125 a 92, com 27 pontos e dez rebotes de Rudy Gobert. O brasileiro Raulzinho contribuiu para o triunfo com oito pontos, cinco rebotes e duas assistências nos 17 minutos em que atuou. Já Devin Booker foi o cestinha do duelo com 59 pontos pelos Suns.

Embalado e sonhando com uma vaga nos playoffs – hoje é o nono colocado da Conferência Leste -, o Orlando Magic bateu, em casa, o Philadelphia 76ers por 119 a 98. Foi o quinto triunfo consecutivo do time da Flórida, sendo que Nikola Vucevic brilhou com 28 pontos e 11 rebotes.

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

