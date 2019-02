Memphis Grizzlies assina novo acordo dez dias com Bruno Caboclo

O Memphis Grizzlies anunciou neste domingo que assinou contrato de dez dias com Bruno Caboclo para o ala continuar defendendo o time na NBA. É o segundo vínculo de curto prazo que a franquia do Tennessee firma com o jogador brasileiro.

Durante o primeiro período de dez dias, firmado em 24 de janeiro, Caboclo disputou cinco jogos, com médias de 23 minutos em quadra, 6 pontos marcados, 3,4 rebotes, 1 assistência e 1,6 roubo de bola.

Agora, o fim desse novo acordo de experiência, o Grizzlies precisará decidir se assina com o brasileiro até o fim da temporada 2018/2019 da NBA ou se vai dispensá-lo.

Antes de assinar o primeiro vínculo dele com o Memphis, Caboclo vinha atuando pelo Rio Grande Valley Vipers, na G League, a liga de desenvolvimento da NBA. Em 2014, o brasileiro foi selecionado no Draft pelo Toronto Raptors, na 20ª posição, mas disputou apenas 25 partidas pela franquia canadense.

Caboclo também defendeu o Sacramento Kings, na temporada passada, quando participou de dez partidas e teve média de dez minutos em quadra, até então a sua maior na NBA. Entre agosto e outubro de 2018, o ala chegou a participar de um período de treinamento no Houston Rockets, mas foi dispensado.

O Memphis é o time com segunda pior campanha na Conferência Oeste, com 20 vitórias e 33 derrotas até agora. Passada mais da metade da temporada, a equipe tem remotas chances de se classificar para os playoffs.