Liderado por LeBron, Lakers vence o Timberwolves; líder, Raptors ganha 11º jogo

Liderado por uma bela atuação de LeBron James, o Los Angeles Lakers venceu o Minnesota Timberwolves por 114 a 110, em casa, em um dos dez jogos da rodada da noite desta quarta-feira da NBA. O astro ficou a apenas uma assistência de contabilizar um “triple-double” e foi o cestinha da equipe da Califórnia, com 24 pontos.

LeBron também apanhou dez rebotes e distribuiu nove assistências em atuação decisiva para que a sua equipe passasse a somar cinco vitórias em 11 jogos disputados neste início de temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos. O retrospecto deixa o time na 11ª posição da Conferência Oeste, enquanto o Timberwolves é o 13º colocado, agora com oito derrotas em 12 partidas realizadas.

Kyle Kuzma e Josh Hart, com 21 pontos cada, e Brandon Ingram, com 20, foram outros destaques da franquia de Los Angeles, enquanto Derrick Rose foi o cestinha do confronto, com 31 pontos, mas não evitou o revés dos visitantes.

Já o Toronto Raptors conquistou nesta quarta-feira a sua 11ª vitória em 12 confrontos e abriu vantagem na liderança da Conferência Leste. Dono da melhor campanha neste início de temporada, o time canadense superou o Sacramento Kings por 114 a 105, fora de casa.

Recuperado de uma lesão no tornozelo, Kawhi Leonard, com 25 pontos e 11 rebotes, foi o grande nome do jogo, sendo que Serge Ibaka também fez um “double-double” pelos visitantes ao somar 14 pontos e 14 rebotes. Pascal Siakam, com 21 pontos, foi outra peça importante para este triunfo, o quinto consecutivo da equipe do Canadá.

Pelo Kings, Willie Cauley-Stein e Buddy Hield marcaram 24 pontos cada um, mas não conseguiram impedir a quinta derrota do time em 11 jogos, retrospecto que o faz figurar na oitava posição da Conferência Oeste, fechando a zona de classificação aos playoffs.

VICE-LÍDER PERDE – Em outro duelo da rodada desta quarta-feira à noite, o Denver Nuggets, vice-líder do Oeste, acabou sendo derrotado pelo Memphis Grizzlies por 89 a 87, fora de casa, e permaneceu atrás do líder Golden State Warriors, que tem dez triunfos em 11 jogos e terá a chance de aumentar sua vantagem no topo nesta quinta-feira, quando encara o Milwaukee Bucks, em casa. O Grizzlies, por sua vez, é o sétimo colocado do Oeste, agora com seis vitórias em dez partidas.

Também por esta rodada de quarta, o Philadelphia 76ers superou o Indiana Pacers por 100 a 94, fora de casa, e se garantiu na quarta posição do Leste, ultrapassando justamente o rival de Indianápolis, agora quinto colocado. As duas equipes somam sete vitórias e cinco derrotas cada, mas o time da Pensilvânia esta à frente pelos critérios de desempate.

PÉSSIMA FASE – Depois de perder LeBron James para o Los Angeles Lakers, o Cleveland Cavaliers segue o seu martírio neste início de temporada regular da NBA. Os atuais vice-campeões da competição amargaram a décima derrota em 11 jogos disputados ao caírem por 95 a 86 diante do Oklahoma City Thunder, em casa.

Assim, o time de Ohio continua na lanterna do Leste e ocupa a última posição geral da liga, enquanto o Thunder é o sexto colocado do Oeste, agora com seis triunfos em dez duelos disputados.

Confira os resultados da rodada desta quarta-feira à noite:

Cleveland Cavaliers 86 x 95 Oklahoma City Thunder

Orlando Magic 96 x 103 Detroit Pistons

Atlanta Hawks 107 x 112 New York Knicks

Miami Heat 95 x 88 San Antonio Spurs

Indiana Pacers 94 x 100 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 89 x 87 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 107 x 98 Chicago Bulls

Utah Jazz 117 x 102 Dallas Mavericks

Sacramento Kings 105 x 114 Toronto Raptors

Los Angeles Lakers 114 x 110 Minnesota Timberwolves

Confira os jogos desta quinta-feira:

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Phoenix Suns x Boston Celtics

Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers

Golden State Warriors x Milwaukee Bucks