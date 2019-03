LeBron supera marca de pontos de Jordan, mas Lakers são derrotados pelos Nuggets

LeBron James voltou a fazer história na NBA ao se tornar o quatro maior pontuador da liga de basquete dos Estados Unidos. O astro do Los Angeles Lakers superou a pontuação atingida por Michael Jordan ao passar a contabilizar 32.311 ao total, enquanto o ex-jogador somou 32.292 ao longo de sua gloriosa carreira. A equipe da Califórnia, porém, acabou sendo superada pelo Denver Nuggets por 115 a 99, em casa, em um dos dez confrontos da rodada desta quarta-feira à noite.

Principal nome dos Lakers, LeBron precisava marcar apenas 11 pontos para ultrapassar Jordan, mas somou 31 para terminar como principal cestinha deste duelo. Assim, ele agora só está atrás de Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928) e Kobe Bryant (33.643) na lista de maiores pontuadores da NBA em todos os tempos.

A quebra da marca de Jordan se concretizou quando faltavam 5min38s para o fim do segundo período da partida contra os Nuggets, quando LeBron fez uma bandeja após receber uma assistência de Rajon Rondo. E, ao comentar sobre a importância do seu novo feito, ele lembrou de como o ex-atleta do Chicago Bulls foi um ídolo e uma referência para que viesse a se tornar um dos maiores jogadores de basquete da história.

“Fiz muitas coisas em minha carreira e esta se coloca entre as melhores junto com ganhar um campeonato. Para um menino de Akron, Ohio, que necessitava de inspiração e precisava de algum tipo de influência positiva, MJ (Michael Jordan) era esse tipo para mim”, ressaltou LeBron, que depois destacou: “Queria mostrar a língua como MJ, queria colocar meus tênis como MJ, queria que as crianças me admirassem como MJ era admirado”.

O feito histórico do astro, porém, não evitou que os Lakers sofressem a 35ª derrota em 65 jogos nesta temporada regular, retrospecto que deixa a equipe na 11ª posição da Conferência Oeste. Já os Nuggets se mantiveram consolidados na vice-liderança desta conferência, agora com 43 triunfos em 64 partidas, atrás apenas do Golden State Warriors.

Para ganhar do time de Los Angeles, a equipe de Denver exibiu uma forte atuação coletiva, que contou com Will Barton como principal destaque ofensivo, com 23 pontos. Já Nikola Jokic garantiu um “double-double” de 17 pontos e 12 rebotes. Gary Harris e Jamal Murray, com 19 pontos cada, e Paul Millsap, com 16, foram outros nomes importantes deste triunfo dos visitantes.

CELTICS GANHAM MAIS UMA – Em outro confronto da rodada desta quarta-feira à noite, o Boston Celtics superou o Sacramento Kings por 111 a 109, fora de casa, e passou a contabilizar 40 triunfos em 66 jogos na quinta posição da Conferência Leste.

Jayson Tatum (24 pontos) e Al Horford (21 pontos e 11 rebotes) foram os maiores nomes desta vitória dos Celtics, enquanto Harrison Barnes (24 pontos) e Buddy Hield, com 23, se destacaram pelos Kings, que ocupam a nona posição do Oeste, agora com 32 derrotas e 32 vitórias, logo abaixo da zona de classificação aos playoffs, fechada pelo Los Angeles Clippers.

Outro destaque da rodada desta quarta-feira à noite foi Zach LaVine, autor de 39 pontos, sendo os dois últimos deles nos segundos finais, para assegurar a vitória do Chicago Bulls sobre o Philadelphia 76ers, por 108 a 107, em casa.

Foi apenas o 19º triunfo do time de Illinois em 66 jogos, retrospecto que a faz ocupar a antepenúltima posição do Leste. Surpreendidos pelo rival, os 76ers ocupam o quarto lugar desta conferência, agora com 24 derrotas em 65 partidas disputadas.

Já na partida entre os dois atuais lanternas da temporada, o Phoenix Suns soube aproveitar o fator quadra para bater o New York Knicks por 107 a 96 e obteve a sua terceira vitória seguida. Porém, segue na última posição do Oeste, enquanto o time de Nova York amarga a pior campanha do Leste. Com 41 pontos, Devin Booker foi o grande destaque desta partida pelos Suns, enquanto os Knicks contaram com 17 pontos e 14 rebotes de DeAndre Jordan.

Confira os resultados da rodada desta quarta-feira:

Charlotte Hornets 84 x 91 Miami Heat

Detroit Pistons 131 x 114 Minnesota Timberwolves

Washington Wizards 132 x 123 Dallas Mavericks

Atlanta Hawks 104 x 111 San Antonio Spurs

Brooklyn Nets 113 x 107 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 108 x 107 Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans 104 x 114 Utah Jazz

Phoenix Suns 107 x 96 New York Knicks

Sacramento Kings 109 x 111 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 99 x 115 Denver Nuggets

Confira os jogos desta quinta-feira:

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder