LeBron se destaca e Los Angeles Lakers vence Dallas Mavericks por 114 a 103

O Los Angeles Lakers bateu o Dallas Mavericks por 114 a 103, em partida disputada em casa, nesta sexta-feira. O time de LeBron James, mais uma vez destaque em um triunfo, agora tem uma campanha de 13 vitórias e nove derrotas, suficiente para posicionar a franquia no sexto lugar da Conferência Oeste da NBA.

Durante o primeiro quarto da partida, o Lakers sofreu com um começo ineficiente de LeBron, que errou cinco dos primeiros seis arremessos que tentou. O astro melhorou com o passar dos minutos e terminou o duelo com 28 pontos, cinco rebotes e quatro assistências.

Por outro lado, o Dallas não contou com uma boa atuação de Luka Doncic, maior candidato a vencer o prêmio de melhor novato da temporada. Enquanto o esloveno de 19 anos fez apenas seis pontos, deus cinco assistências e pegou seis rebotes, o ala Harrison Barnes foi o maior responsável por a equipe visitante fazer uma partida competitiva. Depois do revés, a franquia ocupa o oitavo lugar no Oeste, com dez triunfos e dez derrotas.

Recuperando-se de má fase, o Boston Celtics contou com uma boa produção de Kyrie Irving para vencer o Cleveland Cavaliers sem dificuldade, por 128 a 95, em casa. O armador marcou 29 pontos para o time dele, que agora está em sexto lugar na Conferência Leste, com 12 triunfos e dez derrotas.

A vitória foi tão tranquila que nenhum jogador do Boston chegou a ficar 30 minutos em quadra. O Cleveland, que ainda tenta se reestruturar depois da saída de LeBron, tem a pior campanha do Leste, com quatro triunfos e 17 derrotas.

Confira os resultados dos jogos de sexta-feira:

Detroit Pistons 107 x 88 Chicago Bulls

Boston Celtics 128 x 95 Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets 111 x 119 Utah Jazz

Philadelphia 76ers 123 x 98 Washington Wizards

Brooklyn Nets 125 x 131 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 124 x 109 Atlanta Hawks

San Antonio Spurs 105 x 136 Houston Rockets

Miami Heat 106 x 101 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 85 x 99 Orlando Magic

Los Angeles Lakers 114 x 103 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 112 x 113 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos deste sábado:

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Washington Wizards x Brooklyn Nets

Detroit Pistons x Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves x Boston Celtics

Houston Rockets x Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Sacramento Kings x Indiana Pacers