LeBron revela que jogou últimas partidas da final da NBA com a mão quebrada

Logo após perder mais um título da NBA para o Golden State Warriors, o astro LeBron James revelou que jogou as últimas três partidas das finais com uma fratura na mão direita. O Warriors “varreu” o Cleveland Cavaliers por 4 a 0 na série final ao vencerem o jogo da noite desta sexta-feira, por 108 a 85, fora de casa.

LeBron disse que se machucou ao fim do primeiro jogo da série final. A lesão foi causada por um soco que o próprio jogador deu num quadro dentro do vestiário, ao descontar a frustração pela derrota num jogo muito equilibrado.

A partida foi marcada por um erro crasso de J.R. Smith nos segundos finais do tempo normal, quando ele tentou gastar tempo com a posse de bola ao acreditar que o Cavaliers estava em vantagem. Na verdade, o duelo estava empatado e o seu time acabou desperdiçando um último ataque antes da prorrogação, vencida pelo Warriors.

“Eu tive algumas emoções porque não é sempre que você tem uma oportunidade como essa de vencer o Warriors no primeiro jogo da final. Então, acabei jogando as últimas três partidas com a mão quebrada”, disse o astro, sem revelar maiores detalhes sobre a lesão.

LeBron, que já virou alvo de comparações até com Michael Jordan, era a grande aposta do Cavaliers nesta decisão. Ele disputou sua oitava final de NBA na carreira, sendo a quarta seguida pelo time atual.

Questionado sobre o seu futuro, ele desconversou. “Quando eu decidir o que vou fazer com o meu futuro, minha família e o pessoal que me acompanha há anos, todos vão ficar sabendo. Tudo vai depender de mim. Então vamos ver o que vai acontecer”, declarou.