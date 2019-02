LeBron faz ‘triple-double’, Rondo decide e Lakers bate Celtics fora de casa

Dois dias após sofrer sua pior derrota em sua trajetória na NBA, LeBron James reagiu na noite desta quinta-feira ao liderar o Los Angeles Lakers numa apertada vitória sobre o Boston Celtics por 129 a 128, fora de casa. O astro anotou um “triple-double” e ainda viu Rajon Rondo decidir a partida contra o seu ex-time.

No último segundo, quando o Celtics liderava o placar por apenas um ponto, o jogador que fez história e foi ídolo do Celtics anotou a cesta decisiva, decretando a 28ª vitória do Lakers na temporada regular. A equipe soma 27 derrotas e ocupa no momento o 10º lugar na Conferência Oeste.

Apesar do brilho de Rondo no fim, foi LeBron que conduziu o time ao longo da partida. Depois que o Lakers viu o Celtics abrir 18 pontos de vantagem, o astro chamou a responsabilidade e anotou 28 pontos, 12 rebotes e 12 assistências. Rondo terminou o duelo com um “double-double” de 17 pontos e 10 assistências. E Kyle Kuzma contribuiu com 25 pontos.

Pelo Celtics, Kyrie Irving foi o destaque, com 24 pontos e oito assistências. Jayson Tatum obteve 22 pontos e 10 rebotes, enquanto Daniel Theis ajudou com 20 pontos ao sair do banco de reservas. Apesar do bom desempenho do trio, o Celtics teve encerrada uma sequência de cinco vitórias consecutivas. O Celtics é o quarto colocado do Leste, com 35 vitórias e 20 derrotas.

LeBron James não foi o único a marcar um “triple-double” na rodada desta quinta. Em Oklahoma, o Thunder bateu o Memphis Grizzlies por 117 a 95, em casa, com o brilho de Russell Westbrook. Ao registrar 15 pontos, 15 assistências e 13 rebotes, o astro obteve seu oitavo “triple-double” seguido.

Trata-se da maior sequência de sua carreira até agora. Com a nova marca, ele está a apenas um “triple-double” de alcançar o recorde de Wilt Chamberlain, que obteve nove consecutivos em 1968. Westbrook teve a companhia de Paul George, responsável por 27 pontos, e Jerami Grant, com 20, nesta noite de quinta, e favor do Oklahoma City Thunder. Pelo Grizzlies, Jaren Jackson Jr. foi o destaque, com 27 pontos.

O resultado deixou o Thunder com 35 vitórias e 19 derrotas, na terceira colocação da Conferência Oeste. Já o Grizzlies figura entre as piores equipes da temporada regular até agora. É o penúltimo colocado do Oeste, com 22 triunfos e 34 derrotas.

Pela mesma rodada, o Toronto Raptors bateu o Atlanta Hawks por 119 a 101, fora de casa. Pascal Siakam marcou 33 pontos, sua melhor performance na carreira, e liderou o time canadense. Fred VanVleet anotou 30, também sua melhor marca, e ajudou na virada do Raptors, que chegou a estar 17 pontos atrás no placar. Pelo Hawks, Rookie Trae Young e Taurean Price foram os destaques, com 19 pontos cada.

O Raptors chegou a sua 40ª vitória na temporada – somente o Milwaukee Bucks já alcançou este número até agora – e soma 16 derrotas. Ocupa, assim, a vice-liderança da Conferência Leste, atrás somente do Bucks, e exibe a terceira melhor campanha da temporada. O Hawks é um dos últimos colocados da mesma tabela, com 18 triunfos e 36 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Indiana Pacers 116 x 92 Los Angeles Clippers

Orlando Magic 122 x 112 Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks 101 x 119 Toronto Raptors

Boston Celtics 128 x 129 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 117 x 95 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 127 x 118 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta sexta:

Washington Wizards x Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers x Denver Nuggets

Detroit Pistons x New York Knicks

Brooklyn Nets x Chicago Bulls

Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Golden State Warriors

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings x Miami Heat