LeBron e Lonzo brilham em vitória do Lakers sobre o Hornets

O ala LeBron James e o armador Lonzo Ball anotaram um “triplo-duplo” cada na vitória do Los Angeles Lakers contra o Charlotte Hornets por 128 a 100, em Charlotte, nos Estados Unidos, pela rodada deste sábado da NBA. A franquia californiana agora é a quarta colocada na Conferência Oeste, com 18 vitórias e 11 derrotas na temporada.

LeBron liderou o Lakers nas estatísticas de pontos (24), rebotes (12) e assistências (11), apesar de permanecer em quadra por apenas 30 minutos, cinco abaixo da média dele desde que estreou pelo time, em outubro. O astro contou também com a boa produção do Lonzo, que marcou 16 pontos, pegou 10 rebotes e deu cinco assistências.

O Charlotte sentiu falta de uma boa atuação do armador Kemba Walker, que tem média de 24,9 pontos na temporada, mas marcou apenas quatro neste sábado. A franquia de Michael Jordan está em sétimo lugar na Conferência Leste, portanto dentro da zona de classificação para os playoffs, com 14 vitórias e 15 derrotas até o momento.

Em confronto direto pela terceira posição no Oeste, o Oklahoma City Thunder jogou em casa e bateu o Los Angeles Clippers por 110 a 104. O time vencedor no duelo, que contou com 33 pontos de Paul George e 12 assistências de Russell Westbrook, agora soma 18 vitórias e dez derrotas.

As atuações de Danilo Gallinari, com 28 pontos, Tobias Harris, com 22 pontos, e Montrezl Harrell, com 21 pontos, não bastaram para o Clippers, que agora tem campanha de 17 triunfos e 11 reveses. O time de Los Angeles, quinto colocado na Conferência Oeste, perdeu a quarta posição para o rival da mesma cidade, o Lakers.

Confira os resultados dos jogos deste sábado da NBA:

Orlando Magic 96 x 89 Utah Jazz

Charlotte Hornets 100 x 128 Los Angeles Lakers

Detroit Pistons 113 x 104 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 97 x 105 Houston Rockets

San Antonio Spurs 93 x 98 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 110 x 104 Los Angeles Clippers

Phoenix Suns 107 x 99 Minnesota Timberwolves

Confira os jogos da rodada deste domingo da NBA:

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers

Indiana Pacers x New York Knicks

Washington Wizards x Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

New Orleans Pelicans x Miami Heat

Denver Nuggets x Toronto Raptors