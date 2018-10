LeBron brilha, mas Lakers perde de novo do Spurs e sofre 4ª derrota na temporada

Nem mesmo a grande atuação de LeBron James foi suficiente para embalar o Los Angeles Lakers na rodada de sábado da NBA. O ala anotou 35 pontos, ainda pegou 11 rebotes e deu quatro assistências, mas viu a equipe californiana ser novamente batida pelo San Antonio Spurs, desta vez por 110 a 106, no Texas.

Foi o reencontro destas equipes, que duelaram há apenas seis dias, em Los Angeles, também com vitória do Spurs, mas na prorrogação. Desta vez, Rajon Rondo teve a chance de diminuir a diferença e deixar o Lakers a um ponto do adversário a 10 segundos para o fim, mas preferiu voltar a bola para uma tentativa de três pontos. LeBron arremessou, mas acertou o aro.

Esta foi a quarta derrota do Lakers em seis partidas na temporada, enquanto o Spurs somou o terceiro triunfo em cinco jogos. Pelo lado dos donos da casa, DeMar DeRozan foi o grande destaque, com 30 pontos, 12 rebotes e oito assistências, auxiliado pelos 16 pontos e 10 rebotes do reserva Rudy Gay.

Na Conferência Leste, o Boston Celtics venceu pela quarta vez na temporada e impôs a primeira derrota ao Detroit Pistons ao fazer 109 a 89, mesmo fora de casa. Mesmo como visitante, a equipe de Massachusetts dominou desde o início e foi para o intervalo com uma vantagem de 22 pontos. Depois, só administrou.

Jaylen Brown terminou como cestinha da partida, com 19 pontos, enquanto Marcus Morris contribuiu para o triunfo com 18 e Daniel Theis, com 17. Pelo Pistons, destaque para os 18 pontos e oito rebotes de Andre Drummond e para os 16 pontos de Stanley Johnson.

Quem segue com tudo na liderança da conferência é o Milwaukee Bucks, que manteve os 100% de aproveitamento ao atropelar o Orlando Magic no sábado. Jogando em casa, a equipe não teve qualquer dificuldade para fazer 113 a 91 e se tornar a primeira a chegar a seis vitórias na temporada.

Mais uma vez, o destaque do Bucks ficou por conta do grego Giannis Antetokounmpo, autor de 21 pontos e sete rebotes. Khris Middleton contribuiu com 18, enquanto Malcolm Brogdon terminou com 16. Pelo Magic, o cestinha foi o pivô Nikola Vucevic, autor de 16 pontos e nove rebotes.

Na Conferência Oeste, o Utah Jazz também não teve dificuldade para atropelar o New Orleans Pelicans, mesmo atuando fora de casa, e impor a primeira derrota ao adversário. Sem o brasileiro Raulzinho, lesionado, a equipe fez 132 a 111 graças aos 28 pontos e 12 assistências de Ricky Rubio e aos 25 pontos e 14 rebotes de Rudy Gobert. Pelo Pelicans, que não contou com Anthony Davis, Nikola Mirotic terminou com 25 pontos.

O único brasileiro em quadra no sábado foi Cristiano Felício. Ele começou no banco, mas atuou por 26 minutos e contribuiu com dois pontos e oito rebotes para o triunfo do Chicago Bulls sobre o Atlanta Hawks por 97 a 85, mesmo fora de casa. O cestinha foi o ala Zach LaVine, autor de 27 pontos e 11 rebotes.

Confira os resultados de sábado da NBA:

Detroit Pistons 89 x 109 Boston Celtics

Utah Jazz 132 x 111 New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks 85 x 97 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 107 x 119 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 105 x 103 Charlotte Hornets

Miami Heat 120 x 111 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 113 x 91 Phoenix Suns

San Antonio Spurs 110 x 106 Los Angeles Lakers

Acompanhe as partidas deste domingo na NBA:

Brooklyn Nets x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Utah Jazz

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns

Los Angeles Clippers x Washington Wizards