Harden decide e Rockets mantém reação na NBA com vitória sobre o Pacers

O Houston Rockets segue sua recuperação neste início de temporada regular da NBA. Com o retorno do astro James Harden, a equipe venceu mais na noite desta segunda-feira, ao superar o Indiana Pacers por 98 a 84, fora de casa. Foi o segundo triunfo seguido do time de Houston, o segundo desde a volta do MVP da temporada passada.

Harden havia desfalcado o Rockets em três partidas em razão de contusão no tendão da perna esquerda. E, em seu retorno ao time, no jogo passado, liderou o Rockets no triunfo sobre o Chicago Bulls no sábado. Nesta segunda, ele voltou à carga, desta vez sendo decisivo nos instantes finais do duelo disputado em Indianápolis.

Ele desempatou o jogo com uma cesta de três pontos quando faltavam apenas 34 segundos para o fim do jogo. E, na sequência, anotou quatro arremessos livres em sequência. Harden terminou a partida com 28 pontos, quatro rebotes e seis assistências. Ele foi o cestinha da partida, ao lado de Victor Oladipo, que também anotou 28 pontos, para os anfitriões.

Além de Harden, se destacaram com a camisa do Rockets Clint Capela, com um “double-double” de 18 pontos e dez rebotes. Foi seu sexto “double-double” consecutivo na temporada. Chris Paul, por sua vez, contribuiu com nove pontos e 13 assistências.

Foi a terceira vitória consecutiva do Rockets, que chegou a exibir uma sequência negativa nas primeiras partidas, com apenas uma vitória e cinco derrotas. Agora exibe quatro triunfos e cinco derrotas. O time já figura no nono lugar da Conferência Oeste. Já o Indiana segue em bom momento, apesar da quarta derrota. Com sete vitórias, é o terceiro colocado da Conferência Leste.

Pela mesma rodada, nesta segunda, os atuais campeões da NBA venceram mais uma. Fora de casa, o Golden State Warriors bateu o Memphis Grizzlies por 117 a 101. Klay Thompson foi o maior destaque da partida e dos campeões, com 27 pontos. Kevin Durant registrou 22 pontos, seis rebotes e o mesmo número de assistências.

Stephen Curry, em noite discreta, marcou apenas 19 pontos. Já Draymond Green esteve em quadra por apenas 14 minutos. Ele sofreu uma lesão no pé direito e precisou deixar a partida mais cedo. De acordo com o técnico Steve Kerr, exames de raio X não constataram fraturas.

Com o resultado, o Warriors chegou à 10ª vitória na temporada. O time, que sofreu apenas uma derrota até agora, ocupa a liderança da Conferência Oeste. Já o Grizzlies, que teve como destaque Dillon Brooks, com 18 pontos, é o oitavo colocado na mesma tabela, com cinco vitórias e quatro derrotas.

Pela Conferência Leste, o Toronto Raptors alcançou a mesma campanha do Warriors ao superar o Utah Jazz por 124 a 111. Kyle Lowry foi o principal jogador do Raptors em quadra, fora de casa, ao obter um “double-double” de 17 pontos e 11 assistências. A equipe canadense lidera a tabela do Leste, com dez vitórias e apenas uma derrota. Já o Jazz, que não teve o brasileiro Raulzinho em quadra, é o 10º colocado do Oeste, com 4 vitórias e 6 derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Indiana Pacers 94 x 98 Houston Rockets

Detroit Pistons 115 x 120 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 100 x 102 Orlando Magic

New York Knicks 115 x 116 Chicago Bulls

New Orleans Pelicans 116 x 122 Oklahoma City Thunder

Boston Celtics 107 x 115 Denver Nuggets

Utah Jazz 111 x 124 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 101 x 117 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 109 x 120 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Charlotte Hornets x Atlanta Hawks

Dallas Mavericks x Washington Wizards

Phoenix Suns x Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks