Harden atinge 31º jogo com mais de 30 pontos, mas Rockets perde para Timberwolves

Dessa vez, o brilho de James Harden não foi suficiente para assegurar uma vitória para o Houston Rockets. Na rodada de quarta-feira, o astro marcou 42 pontos, mas a equipe acabou sendo superada pelo Minnesota Timberwolves, que triunfou por 121 a 111, em casa, com 27 pontos de Jeff Teague e 25 de Karl-Anthony Towns.

Harden completou seu 31º jogo consecutivo com 30 ou mais pontos, empatando com Wilt Chamberlain na segunda maior sequência da história da liga, atingindo a marca durante o terceiro quarto, em uma jogada de quatro pontos – cesta de três e tiro livre convertido – em que sofreu falta de Josh Okogie, levando o Rockets a liderar o placar por 74 a 67.

Mas o novato, que fechou a noite com 16 pontos, foi ainda mais decisivo, liderando uma ofensiva de 18 a 2 do Timberwolves, que o colocou novamente à frente do placar, o que incluiu uma enterrada e uma cesta de três, deixando o placar em 77 a 74. E ainda deu um toco em Harden a 3min40 do fim.

O brasileiro Nenê somou quatro pontos e três rebotes nos 17 minutos em que atuou pelo Rockets, o quinto colocado da Conferência Oeste, seis posições à frente do Timberwolves.

Em casa, o Portland Trail Blazers derrotou o Golden State Warriors por 129 a 107, com 29 pontos de Damian Lillard e outros sete jogadores anotando ao menos dez. O resultado encerrou uma série de cinco vitórias dos líderes da Conferência Oeste, que tiveram o técnico Steve Kerr expulso após a marcação de uma falta intencional de Draymond Green, com o treinador gritando com a arbitragem e jogando sua prancheta na quadra.

Jake Layman acrescentou 17 pontos pelo Blazers, que havia perdido os dois duelos anteriores e está na quarta posição na mesma conferência. Kevin Durant e Stephen Curry fizeram 32 pontos cada para o Warriors, que poupou DeMarcus Cousins.

Com um “triple-double” de Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks superou o Indiana Pacers por 106 a 97, fora de casa. O astro somou 33 pontos, 19 rebotes e 11 assistências, liderando a virada do Bucks, que chegou a estar perdendo por dez pontos de diferença no último quarto.

Líder da NBA e da Conferência Leste, o Bucks venceu o sétimo duelo seguido como visitante, na sua melhor sequência fora de casa desde a temporada 1984/1985. Bojan Bogdanovic marcou 20 pontos e Darren Collison acrescentou 14 para o Pacers, que vinha de seis vitórias consecutivas e é o terceiro colocado do Leste.

Vice-líder da mesma conferência, o Toronto Raptors, em casa, conquistou o sexto triunfo consecutivo ao bater o Washington Wizards por 129 a 120 com 44 pontos e dez rebotes de Pascal Siakam e sem contar com Kahwi Leonard, por causa de dores no joelho esquerdo.

Em duelo entre jogadores brasileiros, o Chicago Bulls bateu em casa o Memphis Grizzlies por 122 a 110. Otto Porter Jr. marcou 37 pontos pelo Bulls, que também contou com oito pontos e três rebotes de Cristiano Felício em 14 minutos. Já Bruno Caboclo somou oito pontos, cinco rebotes e duas assistências nos dez minutos em que atuou pelo Grizzlies.

O New York Knicks sofreu a 18ª derrota consecutiva ao perder para o Philadelphia 76ers por 126 a 111, em casa. O Brooklyn Nets bateu o Cleveland Cavaliers por 148 a 139, fora de casa, em um jogo com três prorrogações. Com uma cesta de Nikola Jokic com menos de um segundo para o fim, o Denver Nuggets derrotou o Sacramento Kings por 120 a 118, em casa.

Novamente sem Kyrie Irving, o Boston Celtics superou o Detroit Pistons por 118 a 110, em casa. O Miami Heat venceu o Dallas Mavericks por 112 a 101 com 21 pontos de Dwyane Wade, como visitante. Já o Los Angeles Clippers bateu fácil o Phoenix Suns por 134 a 107.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Orlando Magic x Charlotte Hornets

Atlanta Hawks x New York Knicks

New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder